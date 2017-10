Lacava llega a Globovisión en burro y denuncia que le niegan la entrada

Zavala/Valladares / 9 oct 2017.- El candidato oficialista a la gobernación de Carabobo, Rafael Lacava, llegó en burro a una entrevista en el canal Globovisión, alegando que era su nueva flota de transporte, pero denunció que le negaron la entrada al canal.

“Llegamos a Globovisión con parte de nuestra nueva flota de transporte traída de Alemania y no nos dejaron entrar, porque no lo veían oportuno”, escribió el candidato oficialista en Twitter junto con el video de él llegando al canal sobre el animal.

En otro tweet escribió: “Qué lástima que la gente de Globovisión no me dejará entrar al canal a hacer el programa de Primera Página para poder mostrar mi nueva flota 4×4”.

El ex alcalde porteño dijo que le queda claro que “en Globovisión no entra el pueblo humilde de a pie, porque solo en camionetas 4×4 te dejan entrar. ¡Qué viva Chávez!”, acotó.

En el video se puede observar a un guardia de seguridad diciéndole que tenía que esperar autorización para permitirle o no la entrada con el animal, a lo que el candidato respondió: “Ah, ¿con el burro no puedo entrar? Fíjate, el otro día me metieron aquí en Globovisión un poco e’ carros que supuestamente era mi flota y me lo viralizaron… y ahora entonces con mi nueva flota yo no puedo entrar a Globovisión”.

También calificó al canal como “un canal de puro escuálido, de gente opositora que tergiversa a la gente que es del gobierno”. Lacava no se quedó para la entrevista.

Lacava contó su versión en Unión Radio

Rafael Lacava dio su versión sobre el episodio que protagonizó este lunes donde no se le permitió la entrada a Globovisión por llegar en un burro, lo que a su juicio fue una respuesta por un video anterior donde se le señaló el tener varias camionetas último modelo.

“Rafael, ¿Vas midiendo los efectos de esta campaña? ¿Es algo voluntario? ¿Qué hacías montado en un burro? Preguntó este lunes el periodista Eduardo Rodríguez en A Tiempo, por Unión Radio.

Lacava se tomó uno segundos para reír y respondió. “La cuestión del burro es sencilla. Cuando fui a Globovisión en una oportunidad me viralizaron un video con una flota de camionetas que resulta que no era mía sino del dueño del canal. Pues ahora me invitaron al programa Primera Página y llegué en burro. Les dije a los vigilantes que era mi nueva flota de vehículos llegada desde Alemania y no me dejaron pasar”.

El exalcalde de Puerto Cabello atribuyó la versión de las camionetas a una “manipulación”. “Es lo que ha venido pasando con las personas que estamos a favor de esta tendencia (oficial)”.

