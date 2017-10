La movilización murió de mengua, afirma John Magdaleno

Miguel Ángel Valladares / 4 oct 2017.- El politólogo John Magdaleno aseguró este miércoles que la oposición no desmovilizó a la gente, solo que la protesta “murió de mengua” y eso viene afectando la intención de voto con los que piensan abstenerse en las regionales.

“No tengo los números de cuanto pudo afectar a la oposición la elección de la ANC, pero lo cierto es que la movilización de calle menguó. No fue que alguien dijo que ya no iba más, es que se murió de mengua. En gran parte porque en algunos casos se tornó muy violenta y eso alejó a la gente”, dijo Magdaleno en Vladimir a la 1, por Globovisión.

El experto enumeró lo que a su juicio fueron los errores de la dirección opositora. “Hubo problemas de comunicación serios. Siempre he dicho que la protesta no es el disparador final en los procesos de transición. Ayuda, contribuye, provoca errores en el gobierno en la medida que la represión se vuelve violenta pero no es el disparador final”.

Y explicó: “Lo que logra el cambio final son las fracturas en la fracción dominante y en el caso venezolano solo se produjeron fisuras. Importantes como el caso de la Fiscal, pero no suficientes. La oposición sobredimensionó las expectativas de lo que se podía lograr con la protesta”.

El analista concluyó afirmando que “entiendo que la oferta opositora fue irreal y que pueda haber pesimismo pero lo que no puedo compartir es que usted le quiera cobrar esos errores absteniéndose. Eso es un harakiri y el daño se lo hace usted. Está restándole espacios a una transición”.

