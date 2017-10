José María de Viana: El satélite que lanzará Venezuela es costoso e inútil

Miguel Ángel Valladares / foto: El Pitazo / 2 oct 2017.- El expresidente de Movilnet, José María de Viana, aseguró este lunes que mientras la tendencia mundial va hacia arrendar servicios a satélites espaciales Venezuela se empeña en lanzar junto a China unos que no se tiene claro su función.

“Cuando estuve al frente de Movilnet le dije a Jesse Chacón que mejor arrendáramos otros satélites porque salía más barato, pero tengo claro que el atractivo principal es hacer una gran operación de capitales de forma secreta”, dijo sobre el que Venezuela y China pondrán en órbita el 9 de octubre el ingeniero en César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Para de Viana todavía no se tiene claro el propósito de los primeros dos satélites que se lanzaron ni su rentabilidad. “Creo que esos fueron inútiles aunque evaluarlos es complicado porque están muy lejos y no se pueden ver. En esa oportunidad vimos como se repartieron antenas parabólicas a las escuelas y hospitales pero en la práctica no hay conectividad en esos lugares. La cantidad de usuarios es mínima”.

El experto calificó de “sumaria” la forma como se llevan a cabo las negociaciones en materia tecnológica. “En otros países este tema ya se habría llevado de manera transparente, con licitaciones internacionales. En Venezuela se hace a través del Fondo Chino que, entre otras cosas, ha estado encargado de construir el acueducto más largo que hasta ahora no ha cargado agua”, cerró.

Etiquetas: China | Fondo Chino | satelite | Venezuela