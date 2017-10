José Guerra: Denuncias de El Aissami demuestran desespero

ND / 3 oct 2017.- El economista y diputado José Guerra aseguró este martes que las denuncias del vicepresidente Tareck El Aissami sobre un supuesto plan terrorista vinculado con Voluntad Popular no tienen fundamento.

“Es una casualidad que faltando unos días para las elecciones aparezca un plan terrorista, cuando es evidente que los servicios públicos está colapsado, las autopistas están oscuras, el servicio de agua es deficiente, así como el servicio de telefonía”, dijo.

“Después que hemos pedido las elecciones no vamos a estar tratando de sabotear esos comicios, cuando el fuerte de nosotros es justamente la arena electoral. Creo que el gobierno está desesperado y está buscando todos los mecanismos para que los venezolanos no vayan a votar o para que le anulen el voto”.

El parlamentario rechazó que el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha permitido las sustituciones de candidatos – “alho legal”. “Esto no lo han permitido porque lo que quieren propiciar es el voto nulo. Yo me desmarco de cualquier acto de violencia y sabotaje. Yo he abogado por la salida electoral, por lo que llamo a la gente a votar”.

Etiquetas: José Guerra