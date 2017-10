José Gonzales: En los últimos cuatro años la economía venezolana se contrajo más del 30%

Enrique Meléndez / especial ND / 3 oct 2017.- A juicio de José Gonzales, directivo de GCG Advisors, Venezuela ya no está en un proceso de recesión sino de depresión económica.

La aseveración la hizo el foro que organizó la firma consultora Aristimuño Herrera y Asociados, donde además dijo que este año todas las expectativas eran de que Venezuela se contraía entre 1.8% y 3%, pero que hoy día el Fondo Monetario Internacional estima que la contracción va a ser entre 7.7% y 12%.

El también experto en materia macroeconómica global abordó en sus análisis iniciales el tema de la exclusión de Venezuela del sistema financiero internacional y que cómo los norteamericanos son dueños del dólar, no hay forma de evitar que los excluyan del sistema del dólar.

“Esa es su moneda y en última instancia es un privilegio, así que las sanciones van a seguir ahogando a la economía venezolana en la medida en que sigan siendo progresivas. Hay que tomar en cuenta que el único país que Trump registra la América Latina además de México por el muro, es Venezuela”, sostuvo.

Expresó también que eso demuestra que Marco Rubio y su vicepresidente Tellerson han sido muy exitosos en inducir a Trump a pensar en Venezuela y que los que pensaban que Trump iba a cambiar con respecto a Venezuela ya se han convencido de que lo va a hacer, y que a eso habría que agregarle que Trump es obsesivo y poco inteligente.

Indicó además que hay una caída del consumo a nivel global por el declive de bienes transados en el comercio internacional y que esto es particularmente serio para países como Panamá, que tienen una apuesta muy grande con respecto al canal.

“El ciclo de materias primas que nos ayudó mucho en el crecimiento a fines de las década de 1990 y 2000 ha llegado a una desaceleración. El año pasado vivimos una crisis, entramos a una recesión ligera, sobre todo en Brasil por la crisis política, en México, Argentina y Venezuela. Sin embargo nos hemos recuperado y logramos mantener niveles de crecimiento muy saludables de 3.5% en adelante”, apuntó.

Agregó Gonzales que seguimos teniendo problemas con la distribución del ingreso, que deberíamos crecer a nivel de 5.5% pero que resulta imposible crecer a esa tasa sin tener problemas de déficit, pero tenemos muy poca inflación con la excepción de Venezuela.

“Este escenario no lo habíamos tenido en la América Latina hace 50 años. Crecemos sostenidamente, saludablemente. No tenemos inflación, tenemos bajas tasas de interés. Esta es la mejor receta para establecer las bases del progreso y el desarrollo a largo plazo. No es un espejismo porque se trata del producto interno bruto de la región que sigue creciendo junto al ingreso per cápita. Un crecimiento muy sostenido con la excepción de Venezuela”.

Calificó el caso de Venezuela de dramático pues ya no está en un proceso de recesión, sino de depresión económica que este año todas las expectativas eran de que Venezuela se contraía entre 1.8% y 3%, pero que hoy en día el Fondo Monetario Internacional estima que la contracción va a ser entre 7.7% y 12%; lo que significa que en los últimos cuatro años la economía venezolana se contrae en más del 30% y que todos los indicadores señalan que Venezuela está en una economía de guerra.

“El problema es que el PIB de Venezuela no tiene un denominador. Como no sabemos a qué tasa de cambio medir la economía en dólares, no sabemos cuál es la definición de esta economía. Pero podemos jugar con ese número y si lo hacemos los escenarios pueden ser diversos. Y esta economía, que es de unos 400 mil millones de dólares en su mejor momento, es hoy una economía de unos 125 mil millones de dólares”.

Se preguntó por lo que le puede pasar a la economía venezolana en un momento en que el petróleo ya no es tan importante como combustible, de modo que a su juicio, nuestro país tiene que ir pensando en lo que va a hacer con su economía, un país que tiene un déficit en su balanza comercial, déficit en su cuenta corriente y un déficit fiscal del 26% del PIB, un fenómeno que es muy extraño en un país petrolero.

Gonzales se refirió al informe de Pdvsa, del cual se concluye que estamos ante una empresa quebrada que se caracteriza no por obtener sus ingresos del petróleo, sino de sus transacciones cambiarias, que es lo que le debe Pdvsa al BCV, que es lo que explica el hecho de que a Pdvsa le conviene que el bolívar se devalúe sistemáticamente para valer menos teniendo presente que la ganancia cambiaria constituye el 48% de los ingresos de Pdvsa.

“Pdvsa es como un banco, no es una compañía petrolera. Es decir, Pdvsa pierde dinero vendiendo petróleo por una combinación de precios; consumo interno, subsidios, mala administración, ineficiencia e ineficacia en la producción de petróleo”.

Asimismo consideró que en un momento en que todas las monedas de la América Latina se han recuperado, la única que no ha podido hacerlo es la venezolana y que esa es otra característica de una economía hiperinflacionaria y que la inflación siempre alimenta a la devaluación, que el valor del dinero es una consecuencia y no la causa.

Recordó que en el 2008 Venezuela era el país más solvente de la América Latina, sólo que a partir de ese momento Chávez anuncia la implementación de un plan basado en motores económicos y que se tradujo en la nacionalización de algunas empresas como la Cantv y la Electricidad de Caracas, de modo que a partir de ese momento la solvencia del Estado venezolano comienza a decaer.

“Venezuela ya es un tema constante, entre otras cosas porque el 70% de la deuda de Pdvsa y la República en fondos norteamericanos, y eso hace que Venezuela sea muy seguida por todos los medios”.

Cerró su peroración confesándose optimista por naturaleza a propósito de la esperanza que tendríamos los venezolanos de que las cosas se arreglen en un futuro pues a su juicio, “el optimismo no es una creencia sino una actitud. El optimismo está en apostar que las cosas van a salir bien pero no por sí mismas, sino por el esfuerzo que tenemos que hacer para que las cosas mejoren, y ahí hay que diferenciar entre la voluntad y el voluntarismo. La voluntad es la capacidad de cruzar el desierto. El voluntarismo es creer que se va a cruzar el desierto porque se quiere cruzar el desierto. El pensamiento mágico no ayuda en nada”.

