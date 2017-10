Jesús Casique: El Gobierno no caerá en default este año

Enrique Meléndez / especial ND / 5 sep 2017.- El economista Jesús Casique afirmar que el Gobierno podrá honrar los 3.300 millones de dólares, que queda pendiente de deuda pública externa, pero que en el 2018 sí es posible que se tenga que solicitar un refinanciamiento de la deuda.

La afirmación la hizo este miércoles en el programa de Pedro Penziny López, que se transmite por Globovisión.

¿Usted cree que nos declararemos en default?

No creo que se produzca un impago este 2017 de los bonos de la deuda. Lo que queda por pagar son unos $ 3.300 millones. Para el año 2018 sí es posible un refinanciamiento de la deuda. La situación de la caja está muy baja y los compromisos en ese sentido deben estar en el orden de los $ 11 mil millones.

En segundo lugar, el Gobierno honró sus compromisos de agosto y septiembre. No hubo ningún tipo de default. El mercado estaba esperando un impago de la deuda. Yo en su momento dije que eso no iba a ocurrir. En octubre y noviembre no va a haber ningún tipo de default y estamos esperando el presupuesto del año 2018 para observar las posibles variables macroeconómicas del próximo año.

Al ser consultado si presumía que este presupuesto iba a ser aprobado de nuevo por el Tribunal Supremos de Justicia, como ocurrió el año pasado o por la Asamblea Nacional Constituyente, Casique respondió que el presidente Nicolás Maduro ya informó que iba a presentar el proyecto de presupuesto en la ANC.

El año pasado no lo presentó en el Asamblea Nacional (AN) violando el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, antes de presentar el presupuesto el Gobierno debe aclarar las cifras. Por ejemplo, la de la inflación del año 2016. El Fondo Monetario Internacional (FMI) únicamente presentó la cifra de la inflación de Venezuela en guarismos, pero quien la tiene que publicar es el BCV, pero lo que es más alarmante es que el FMI estima que la inflación para 2017 será de 1.134%

La cifra de la caída del Producto Interno Bruto del año 2016 la desconocemos los venezolanos y estuvo en el orden según el FMI, del 18%. Además estima este mismo organismo que la de 2017, cosa que yo comparto, será del 12%.

Según la AN, hasta ahora llevamos un acumulado de 344% y a este ritmo, tomando en cuenta que la inflación se va calculando en forma geométrica, obviamente vamos a sobrepasar la barrera de 1.000%. La inflación intermensual está en el orden del 23,4%.

¿Usted cree que estamos en una situación hiperinflacionaria?

Es obvio que no porque según la teoría de Phillip Cagan, un proceso hiperinflacionario se da cuando tú llegas a tener una inflación de 50% intermensual. No hemos llegado a esos niveles pero de continuar el incremento de la base monetaria, de hasta ocho veces como ha sucedido este año, y de continuar el financiamiento que viene efectuando el BCV violando el artículo 320 de la Constitución y del déficit, lo más probable es que esto se le vaya de las manos al Gobierno.

Según el Cendas la canasta familiar va por más de Bs. 2 millones, ¿cuántos salarios mínimos se necesitan para cubrirla?

Anualizada evidentemente que está por encima del 300%. Esto es insoportable para una familia, pero esa cifra que tú estás manejando corresponde al mes de agosto. Recuerda que el incremento salarial del Gobierno fue en septiembre. Entonces hay que esperar el mes de septiembre para saber el costo de la canasta familiar y de la canasta básica y así determinar el número de salarios mínimos que pueden comprar ambas canastas.

¿Cómo está afectando a la población la crisis del efectivo?

El problema con los billetes es que el nuevo cono monetario, el 5% de las monedas en curso y el incremento en el año va por el 7%, además tienes una inflación desbordada de 344% según la AN, o sea, el nuevo cono monetario no va al mismo ritmo de la inflación.

Ahí tienes un problema por parte del BCV. Es obvio que uno de los objetivos del BCV es abatir la inflación, entonces si estos problemas continúan va a haber problemas con los medios de pagos y se va a presentar un inconveniente con el efectivo.

Incluso en la liquidez monetaria el efectivo representa el 7% únicamente porque el resto son depósitos a la vista y depósitos de ahorros. Entonces, esperemos que el Gobierno se aboque al respecto porque con decretos no vas a resolver los problemas.

¿Cómo ve usted la propuesta de una dolarización de la economía?

Esa es una discusión bien interesante aunque no la comparte y no la comparto porque ahí tú tienes el caso de Ecuador que dolarizó la economía, resolvió el problema de la inflación, pero tiene un déficit sumamente alto. Yo creo que aquí lo que hay es que aplicar es disciplina fiscal y disciplina monetaria.

En segundo lugar, si tú dolarizas la economía tienes que amarrarte a la Reservas Federal de EEUU y cualquier embate de la Reserva tenemos nosotros que acarrear los inconvenientes y creo que la independencia monetaria es fundamental para nosotros.

¿Qué piensa de la adopción del yuan como paridad cambiaria?

Si tú revisas la cesta de monedas internacionales podrás darte cuenta de que el dólar y el euro representan el 72% del mercado, mientras que el yuan representa el 1.9%. Esto es más engorroso. Esto va a generar más inconveniente para el país, para los importadores, pues si se produce una pérdida cambiaria, no son sino los importadores los que acarrean con la carga.

Yo veo esto como una sambumbia. Yo veo que es muy difícil que esto pueda aplicarse en el mercado. En efecto, el Gobierno está colocando la cotización en yuanes del precio del barril de petróleo pero eso es una operación contable, o sea, un dólar son seis yuanes, entonces tú lo que multiplicas es la cesta venezolana, en cuanto cerró en dólares y luego lo llevas a yuanes.

