Jaua: Gobernación de Bolívar no puede caer en manos de quien traicionó a la clase obrera

ND / foto Twitter @VTVCanal8 / 7 oct 2017.- El vicepresidente para el Área Social, Elías Jaua, pidió este sábado responder a las sanciones contra el país con un “cañonazo de votos” el próximo 15 de octubre.

En el marco de un acto en el estado Bolívar, señaló que esa entidad “no puede ser gobernada por un pitiyanqui”, en referencia a Andrés Velásquez, candidato de la Mesa de Unidad Democrática a la Gobernación.

“De aquel lado (están) los enemigos de la patria encarnados en un ser lleno de mucho odio, de mucho rencor, con muchas ganas de hacerle daño a la patria en función de su venganza, no nos perdona que nosotros no seamos unos traidores como él a la clase obrera y al pueblo, eso no nos lo va a pedonar el candidato del imperialismo y de la oligarquía que lleva la oposición aquí. Y de este lado un patriota, un soldado, un hijo de la patria que la ha defendido, que la ha construido y en sus manos no se perderá Angostura ni la República”, aseveró.

De acuerdo a Jaua, “el 15 de octubre del 2017 les vamos a responder a las sanciones, a las agresiones, a las amenazas con un cañonazo de votos”.

“En momentos en que la patria está amenazada, el estado Bolívar no puede ser gobernado por un pitiyanqui, por alguien que vendió su alma al diablo, por alguien que traicionó a su propia patria y a su propia clase obrera. En momentos de amenaza y de agresión las gobernaciones, y especialmente la del estado Bolívar, tienen que estar en manos de patriotas (…) No puede el pueblo de Bolívar dejar caer en manos de un apátrida, de alguien que tiene vendido su capital político a la embajada norteamericana, la gobernación de este estado. Tenemos que defender la gobernación del estado Bolívar como se defiende la patria, la soberanía, la independencia de Venezuela, eso es lo que nos jugamos el 15 de octubre”, enfatizó.

Etiquetas: Andrés Velásquez | Bolívar | elecciones regionales | Elías Jaua