Ismael García: Intención de voto supera el 70 % en Aragua

ND / 6 oct 2017.- El candidato a la Gobernación del estado Aragua por la MUD, Ismael García, aseguró este viernes que la intención de voto ha aumentado en las últimas semanas. Instó a los venezolanos a votar en las elecciones regionales para lograr un cambio en el país.

Así lo señaló durante la Entrevista Venevisión.

“Cuando arrancamos la campaña y la precampaña, había baja intención de voto, que estaba por el orden del 53 %, pero (según) todas las encuestas que se han hecho en Aragua, y me imagino que en el país, hoy supera el 70 % la gente que quiere ir a votar, sobre todo en los sectores de clase media y clase media baja, porque son los que están pasando mas trabajo. Todo el mundo está pasando trabajo en este país, no hay comida, no se consiguen medicinas”, expresó el dirigente opositor.

En ese sentido, García manifestó: “Le hago un llamado a toda la gente a votar, es importante votar, usted vaya y ejerza su derecho porque la manera de resolver el problema por el que ha muerto gente, por el que hemos luchado y en esta etapa estamos porque queríamos el voto, queríamos el referéndum, no se dio (…) Vamos a votar por los gobernadores para que suelten a los presos políticos, para que haya un cambio en Venezuela, para que se logre un cambio en Venezuela definitivo. Así que nuestra lucha sigue siendo la misma”.

