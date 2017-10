Ismael García: Tareck El Aissami es el principal pran de Aragua

Miguel Ángel Valladares / foto: Willmer Tovar / 5 oct 2017.- El candidato a la gobernación de Aragua, Ismael García, acusó este jueves al vicepresidente Tareck El Aissami de ser el principal “pran” del estado y se mostró dispuesto a debatir con él.

Luego de una pregunta de una televidente sobre cómo podría hacersele frente a los pranes que “dominan” Aragua, García respondió: “el principal pran que hay en Aragua es el vicepresidente Tareck El Aissami a quien siempre he enfrentado y no lo digo como herramienta de campaña sino que lo he hecho siempre”, dijo en Vladimir a la 1.

“¿Estarías dispuesto a debatir con El Aissami sobre ese señalamiento tan grave que le estás haciendo?”, le preguntó Vladimir Villegas.

“En el terreno donde él quiera, eso sí, que no utilice a los funcionarios del Sebin para amedrentar”, respondió.

Sobre el tema de la seguridad García explicó que “en este país se debe dialogar sobre eso porque hace 18 años nos dijeron que no habrían niños de la calle y eso no ha pasado. Muchos de esos ahora jóvenes están en las cárceles de Venezuela”.

Y continuó: “La sociedad sacó a esos niños del juego, los pateó. Eso no se resuelve regalándoles peloticas de goma ni metiendo a las OLP a los barrios para que maten gente. También ese problema se incrementa con el tema del hambre. En Aragua a los niños los paran a las 11 de la mañana para no darles desayuno y la deserción escolar subió hasta un 63%”.

García también apuntó a luchar contra el flagelo de la droga que destruye a los jóvenes. “Es un tema delicado pero yo he pedido ante la Fiscalía General, organismos internacional y el Gran Jurado de Nueva York que se investigue el narcotráfico en Venezuela. Por aquí transita el 40% de la droga que se consume en África y Centroamérica”, cerró.

Etiquetas: Aragua | narcotráfico | Tareck El Aissami | Venezuela