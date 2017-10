Isaías Rodríguez: La gente esperaba que la ANC solucionara los problemas económicos

ND / 3 sep 2017.- El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez, admitió la mañana de este martes que la institución que hoy representa no ha resuelto los problemas económicos y políticos del país, a pesar de que a su juicio sus votantes esperaban que si pudieran.En una entrevista en exclusiva para AVN el también exfiscal general de la República explicó que la ANC puso como prioridad la paz del país, pero la paz es un concepto un poco utópico, tiene mucho de poesía y el pueblo es muy pragmático (…) si nosotros no logramos interpretar ese país, ese país va a empezar a tener frustraciones con respecto a la Constituyente”.

“El pueblo va a saber pasar por encima de esas frustraciones y va a lograr que en algún momento la ANC lo comprenda y lo comprenda el Gobierno también, pues yo no entiendo al Gobierno sin la Constituyente ni a la Constituyente sin el Gobierno. Para mí son dos sujetos políticos distintos pero que marchan como unos rieles de tren: van hacia el mismo camino y uno se fortalece con el otro aunque creo que el gobierno se fortalece más con la Constituyente que ésta con el Gobierno.

