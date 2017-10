Iris Varela: Se tiene que revisar la sentencia de Leopoldo López

ND / foto Twitter: @VTVCanal8 / 3 oct 2017.- La ex ministra para Asuntos Penitenciarios y ahora constituyente, Iris Varela, exhortó este miércoles al Gobierno nacional a revisar la sentencia de Leopoldo López, pues a su juicio, su condena a 13 años de cárcel no es suficiente para “pagar” los “crímenes” que ocasionó en el país. “Ahí está el monstruo de Ramo Verde, con 43 muertos y 800 heridos, y también está impune, porque la señora que se fue con los reales, la corrupta Luisa Marbelia Ortega Díaz, nunca lo imputó por los crímenes, por eso los familiares de las víctimas han estado apelando (…) Se tiene que revisar la sentencia de Leopoldo López y que pague por los muertos y heridos en este país”, dijo Varela desde la Asamblea Nacional Constituyente.

También se refirió a otros casos que, según ella, quedaron también impunes, como “el llamado a la arrechera de Capriles que generó 11 muertos y más de 40 heridos, eso está impune. Tenemos la obligación que paguen por cada gota de sangre que ha derramado el pueblo venezolano con sus acciones fascistas. Nosotros tenemos que ayudar a la justicia”, agregó.

Otro caso que mencionó fue el de Liana Hergueta, una mujer que fue encontrada descuartizada el pasado 7 de agosto de 2015 en el interior de su automóvil, en Caracas. Según el ministro de Interior y Justicia para ese momento, Gustavo González López, reveló que Carlos Eduardo Trejo Mosquera y José Pérez Venta, eran responsable de este crimen, además, mostró imágenes donde aparecen ambos sujetos con varios líderes políticos de la oposición.

“Quién habla en el país y en las páginas de los diarios de este crimen, ¿Quiénes son estos dos, Pérez Venta y su amigo Carlos Trejo?, dos dirigentes de Voluntad Popular (…) A eso le echaron tierrita y no le dieron centimetraje”, acotó la ex ministro.

Antes de concluir su intervención, Varela agradeció a Dios, a Chávez y a Maduro, por la oportunidad de debatir estos temas en la Asamblea Nacional Constituyente.

Etiquetas: ANC | Iris Varela | Leopoldo López | sentencia