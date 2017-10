Ilenia Medina: El Presidente Maduro se ha crecido

ND / 3 sep 2017.- La dirigente del partido Patria Para Todos, Ilenia Medina, aseguró este martes que los venezolanos hoy ven en el presidente Nicolás Maduro un líder que antes no veía “porque estaba Chávez”.“El pueblo ha sabido reconocer en el Presidente un liderazgo que no veía antes, ya que estaba el presidente Chávez. El presidente Maduro salió hace unas horas para una reunión en Rusia, Bielorusia, Turquía, con grandes potencias que tienen un papel geopolítico importantisimo. Tenemos situaciones muy complejas, cómo derrotar la guerra económica, el tema alimentario, el bloqueo financiero brutal y él ha salido salir adelante”, dijo.

Desde Encendidos por Venezolana de Televisión, la también diputada a la Asamblea Nacional insistió en que “Venezuela ahorita es un país amenazado, sitiado, cercado, ahora con lo que no contaban los jefes de la oposición venezolana, es con que la revolución y el presidente de la República, han sabido jugar (…) las relaciones con Rusia, China, Irán, Turquía, grandes potencias que tienen un papel geopolítico importante en este momento”.

“A pesar de que Venezuela ha sido sitiada para desmontar todas las conquistas y el proceso de democratización y reconocimiento de los derechos que tiene el país, Venezuela ha sabido jugar sus cartas”, aseveró.

Más adelante acotó: “Estamos trabajando duro pero falta (…) aprovecho este medio para decirle al Psuv que hace falta que nos reunamos para concertar compromisos que habíamos hecho previamente ambos partidos. Tuvimos alianzas y creo que para optimizar el trabajo hay que cumplir con todo lo que hemos planificado y eso no se ha hecho”.

“Tenemos los mismo candidatos (…) pero en nuestro caso y en el caso del Psuv, hay acuerdos y compromisos que no se han cumplido y queremos que se efectúen, de manera de hacer más efectivo el trabajo que venimos haciendo”, sostuvo.

Asimismo indicó que “hay motivación para ir a votar, creo que la gente ha aprendido (…) si bien hay descontento hay una claridad que no teníamos en las parlamentarias de 2015, la gente no tenía la conciencia que tiene ahora sobre la complejidad que vive Venezuela”.

Etiquetas: Ilenia Medina | PPT | regionales