Ilenia Medina: El dólar es un simple papel sin respaldo

Miguel Ángel Valladares / foto: Unión Radio / 5 oct 2017.- La dirigente de Patria para Todos, Ilenia Medina, aseguró este jueves que Venezuela no está aislada sino bloqueada por un gobierno de Estados Unidos que, a su criterio, no solo utiliza solo sus armas para amenazar al país sino su moneda que “no vale nada”.

“Las relaciones que vienen fortaleciéndose entre Venezuela y otras potencias como Rusia, China, Argelia, Arabia Saudita son el dolor de cabeza de Donald Trump. Es tan torpe que no ve que esas sanciones afianzan el camino de alianzas económicas, financieras y militares de nuestro país con esas naciones”, dijo Medina en A Tiempo, por Unión Radio.

La diplomática de carrera argumentó que “ahora no solo es que Estados Unidos amenaza con sus poderosas armas sino también con su moneda. Pero el dólar ya no vale nada, es un simple papel con una marca, no tiene respaldo. Por eso es que Rusia y China decidieron crear una cesta de monedas para el intercambio internacional que fortalece la competencia”.

Medina explicó que el presidente Maduro viene llevando a cabo una política exterior soberana. “Fíjate que Nicolás Maduro se ha reunido con mandatarios de países importantísimos como Rusia, Bielorrusia, Argelia e Irán, todo esto para buscar alternativas. No como se hacía antes que la diplomacia era dirigida desde Washington. Nuestro presidente está demostrando que Bolívar y Chávez tenían la razón al respecto”.

La militante del PPT finalizó señalando que a pesar de las sanciones Venezuela seguirá fortaleciendo su imagen internacional. “Somos una potencia energética y por eso el presidente Nicolás Maduro está haciendo lo que debe hacer, democratizando nuestras relaciones en un mundo multipolar y de paz”.

Etiquetas: dolar | Estados Unidos | sanciones | Venezuela