Henri Falcón: Luego de $ mil millones invertidos, el Sistema Yacambú-Quibor no está terminado

ND / 4 sep 2017.- El gobernador y nuevamente candidato por la MUD en Lara, Henri Falcón, denunció una nueva paralización del Sistema Yacambú-Quibor, obra que ha tenido miles de millones de dólares de recursos invertidos y todavía no ha prestado servicio alguno.

“Hugo Chávez anunció el llenado para el año 2012, luego lo prometió para el 2014, Luis Reyes Reyes reafirmó esa promesa y para el 2015 el presidente Maduro y su candidata lo prometieron para el 2015 y no hicieron nada ¿Quiénes son los que engañan a los larenses?”, cuestionó.

Asimismo Falcón insistió en que se han invertido más de mil millones de dólares en una obra que lleva más de 40 años de construcción. “La última inversión conocida que hiciera el Gobierno Nacional a la obra la hizo Nicolás Maduro en octubre de 2015 cuando asignó más de 1.626 millones de bolívares y 3 millones de euros, y anunció el llenado del embalse”.

“Ahora vienen a anunciar obras que como siempre quedarán en el decir, en el papel pero no en físico. Nicolás Maduro es bueno para mentir y pésimo para gobernar”, indicó el Gobernador, quien no perdió la oportunidad de mencionar otros proyectos prometidos por el Gobierno Nacional que no han sido terminados y que suponen pérdidas millonarias para el Estado: el embalse Dos Bocas (Sistema que abastecería a Acarigua y Palavecino), Matriz Norte y el sistema de aducción de Licua en el municipio Crespo.

vaya al foro

Etiquetas: Henri Facón | Lara | Sistema Yacambú Quibor