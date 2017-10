Héctor Rodríguez: Lo último que queremos es que Miranda se parezca al municipio Sucre

ND / 8 oct 2017.- El candidato a la Gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, reiteró su intención de “cambiar” el estado y solucionar los problemas que afectan a los mirandinos.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, aseguró que el pueblo mirandino no quiere que la entidad “se parezca” al municipio Sucre.

“¿Por qué quieres ser gobernador del Miranda?”, preguntó Carlos Croes.

“Miranda se encuentra en una situación de abandono y de desidia. Estos últimos ocho años el grupito que secuestró la Gobernación de Miranda, el grupito de Capriles, puso a la gobernación a los intereses de ese grupito (…) No estuvo al servicio de la seguridad, de la educación, de las vías, del transporte, de los problemas de los mirandinos. Miranda tiene que cambiar, Miranda tiene que dejar atrás el tiempo de confrontación, de odio y mirar hacia el futuro (…) Esta responsabilidad me llena de mucha alegría”, comentó el dirigente oficialista.

Croes agregó: “¿Por qué Capriles ganó las elecciones si fuera un gobierno tan malo?”.

“La gente creyó en una oferta. Sin embargo, después de ocho años esa oferta se diluyó en la mentira, en el engaño. No tiene una obra que mostrar”, insistió.

Rodríguez resaltó que el candidato de la MUD, Carlos Ocariz, “es el mismo grupito. Además, la gestión municipal es igual de mala (…) Es el mismo grupo que ha utilizado los cargos para la confrontación, para sus intereses particulares y no para gobernar. Hoy Miranda es el estado más inseguro del país (…) Han demostrado una absoluta incapacidad”.

Indicó que ofrece “toda mi exoeriencia, toda mi capacidad de trabajo, toda mi capacidad de diálogo (…) Cuando era Ministro de Deporte, fue el mejor ciclo deportivo del país, el de más medallas, el de más eventos deportivos, donde aprobamos la Ley del deporte por unanimidad, porque tuvimos la capacidad de dialogar con todos los sectores; cuando fui Ministro de Educación, que hicimos la consulta de la calidad educativa (…) Mi experiencia de diálogo, de trabajo, de resultados deportivos, después de 46 años sin una medalla de oro, obtuvimos una medalla de oro, la pongo como oferta, como experiencia para el estado Miranda”.

“¿Qué ofreces para los problemas puntuales del estado Miranda? ¿Qué es lo que ofreces tú que no ofrece el otro candidato?”, preguntó Croes.

Rodríguez aseveró que “el otro candidato no ha presentado ningún plan”. Destacón que él, por el contrario, tiene un plan de “cuatro dimensiones en las que nos vamos a concentrar: la primera, lo que sin duda es el principal problema de los mirandinos, que es el tema de la seguridad (…) para eso activaremos una plan reiluminación de todas las calles de Miranda, Miranda está en la oscuridad, debemos sacarla de la oscuridad; una plan de recuperación de todas las políticas de prevención (…) Lo segundo en lo que nos vamos a concentrar es en la economía, la economía en dos tiempos, nosotros tenemos que lograr al llegar a la Gobernación en una semana poner al servicio de los Clap todos los camiones, las camionetas , los galpones, toda la logística necesaria para llegar quincenalmente a las familias, sin excluir a ninguna familia; queremos retomar los mecados comunitarios (…) y a largo tiempo, aprovechar toda la potencialidad económica que tiene Miranda, Miranda tiene potencialidad para la agricultura, para la pesca, para la industria, para el turismo (…) Estamos planteando las zonas económicas especiales por cada una de las subregiones para aprovechar la potencialidad con obras muy concretas: el aeropuerto internacional de Higuerote, el puerto de aguas profundas de Carenero”.

Croes preguntó: “¿Con qué presupuesto van a hacer eso?”.

“Con el presupuesto que tiene la Gobernación y con fuentes de inversión adicionales”, dijo Rodríguez.

Croes agregó: “¿Cuáles serían esas fuentes?”.

“Primero, la Gobernación de Miranda tiene el segundo presupuesto más grande de Venezuela, este grupito ha administrado 16 mil millones de dólares en ocho años, es una barbaridad de dinero que si tú lo administras bien, pues te va a generar muchos frutos; segundo, la articulación con el Gobierno Nacional con todos los fondos de inversión que nosotros los vamos a poner a disposición de Miranda; y tercero, los mismos sectores productivos (…) Hay recursos suficientes en Miranda, en el gobierno regional y el Gobierno Nacional, para invertir en Miranda”, expresó.

Con respecto a la tercera dimensión, el candidato oficialista se refirió a las políticas sociales y las misiones. “En estos ocho años lo que ha hecho la Gobernación es confrontar con las misiones de Chávez. Nosotros vamos a articular, vamos a mejorar la salud, vamos a permitir que a las escuelas de Miranda lleguen las canaimas, los libros, el programa de alimentación escolar”.

“Si es un programa nacional, ¿por qué no han llegado las canaimas?”, preguntó Carlos Croes.

“Porque la Gobernación no lo deja, no permite que entren las canaimas, no permite que entren los libros, no permite que entre nada que huela a Chávez, eso es parte del problema”, indicó.

“¿Pueden hacerlo si es un programa nacional?”, volvió a preguntar Croes.

“No pueden entrar a las escuelas de Miranda, si el gobierno regional no lo permite. No lo permiten, no abren las escuelas”, aseveró Rodríguez.

Por otro lado, insistió en que “el municipio Sucre es un desastre en basura, en la administración del agua, en la administración urbana. Yo creo que lo último que queremos los mirandinos es que Miranda se parezca al municipio Sucre. Lo que queremos los mirandinos es mirar al futuro, es una Miranda productiva, es una Miranda en paz, sin guarimbas, sin odio, sin confrontación, sin basura, que llegue el agua de forma permanente a las viviendas. No tienen absolutamente nada que mostrar y nada que prometer. Engañaron a su electorado, les mintieron diciendo ‘si votan por nosotros en la AN, se acaban las colas’, les mintieorn diciendo que en seis meses sacaban a Maduro, les mintieron convocándolos a la guarimba, al odio, a la confrontación, mintieron cuando el 5 de julio dijeron que no había desfile militar, les mintieron cuando dijeron que la constituyente no iba o que no se estaban sentandos en la mesa de diálogo”.

vaya al foro

Etiquetas: Diálogo con | elecciones regionales | Héctor Rodríguez | Miranda