Héctor Rodríguez: La oposición en Miranda engañó a sus electores

Miguel Ángel Valladares / 2 oct 2017.- El candidato a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, dijo este lunes que la oposición en Miranda fracasó en su gestión por haber estado más pendiente de tomar la presidencia que de beneficiar a sus pobladores.

“Definitivamente han sido muy malos e ineficientes gobernando por esas ansias de llegar a la presidencia. A esa vocería ha sido difícil creerle porque ha engañado a sus propios electores. Su gestión se ha basado en decir que los problemas son culpa de otro y cuando le preguntas que han hecho con los más de 16 mil millones de dólares aprobados no responden”, dijo el candidato oficialista en Shirley Varnagy, por Circuito Onda.

Para Rodríguez la oposición, sin señalar de forma individual, perdió en Miranda una gran oportunidad de llegar a la presidencia. “La mejor manera era mostrando una buena gestión y eso no lo pueden hacer. No critico que quieran ser presidente pero sí que no trabajen por la gente”.

“¿Tiene Héctor Rodríguez una aspiración presidencial?”, preguntó Varnagy.

“Mi camino me ha ido llevando. Fui ministro y diputado sin trabajar para ese objetivo. Para mí lo más importante es trabajar para que mis hijos vivan en un país tranquilo, con paz y seguridad”, respondió Rodríguez.

El candidato ofreció que de ser elegido cambiará a Miranda. “Hay problemas pero no me voy a poner en la actitud de lamento, más bien pongo mi disposición para echar adelante el estado. Miranda será una referencia en seguridad, economía productiva y transformación urbana”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | Héctor Rodríguez | Miranda | Psuv | Venezuela