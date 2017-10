Freddy Guevara: La negociación no ha avanzado nada

ND / 9 oct 2017.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró este lunes que el diálogo no ha avanzado nada porque el Gobierno no ha cedido.

“La Mesa de la Unidad Democrática ha designado al diputado Luis Florido para el tema del diálogo y quiero reiterar lo que ya hemos dicho a través del vocero Florido y hemos querido muy claramente decirle al país todos los pasos porque hay que hacerlo con transparencia para que el pueblo se entere y no se deje manipular por Maduro (…) Como lo dijo Florido la negociación no ha avanzado nada porque el regimen no ha cedido en nada”, aseveró durante una rueda de prensa.

Asimismo, indicó que “nosotros conscientes de los errores que se han cometido en los procesos anteriores no le pensamos regalar a Nicolás Maduro una foto para que diga internacionalmente que ya es democrata y engañar al pueblo de Venezuela.

El parlamentario adelantó que los proceso de negociación con el gobierno se reaundarán cuando se cumplan las condiciones.

Etiquetas: diálogo | Freddy Guevara | Maduro | negociación