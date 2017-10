García Arocha, sobre Ricardo Sánchez: Argumentos que usa hoy, ayer los usaba contra el régimen

ND / 1 oct 2017.- La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, afirmó que los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) se negaron a que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) quedara subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente.

Según reafirmó en el programa Diálogo con, transmitido por Televen y grabado el jueves, la ANC es “ilegítima e inconstitucional”.

“La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ratifica su posición ante el país y la comunidad universitaria de lo que considera la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, así quedó plasmado en ese CNU”, dijo.

El pasado martes, se llevó a cabo la sesión ordinaria del CNU donde se planteó el derecho de palabra de los constituyentes Haydeé Huérfano y Ricardo Sánchez, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, respectivamente.

Al respecto, la rectora comentó: “La señora que fue como Presidenta no la conozco, leyó un documento que tampoco tenemos, por lo tanto no lo puedo traer y consignarlo porque no lo conozco (…) Y el Vicepresidente, que sí lo conozco, es un estudiante de Faces, de Estudios Internacionales, que no se ha graduado y utilizó ayer los mismos argumentos sentado al lado mío contra el régimen y hoy los utiliza sentado al lado del régimen no sé contra quién, eso es lamentable, porque uno puede cambiar de opinión en la vida, uno puede pensar diferente en algún momento de la vida, lo que no puede o no debe es brincar la talanquera y eso es absolutamente despreciable”.

Sobre la ANC, insistió en que es “inconstitucional y es ilegitima”. Carlos Croes le preguntó: “¿Quiénes son ustedes para declarar constitucional o inconstitucional una Asamblea? ¿Eso no corresponde al TSJ, dicen ellos?”.

“Claro, corresponde al TSJ, ¿pero quién es el TSJ? Cuando vas al CNU y oyes el grito ‘¡Viva la ANC!’. ¡Por favor! Ese es un órgano académico para discutir el presupuesto, que jamás se ha discutido”, aseveró.

Etiquetas: Asamblea Nacional Constituyente | Cecilia García Arocha | CNU | Diálogo con | Ricardo Sánchez