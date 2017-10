García Arocha: No soy abstencionista y creo en el voto

ND / 1 oct 2017.- La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, resaltó que “jamás” ha sido abstencionista a pesar de las cinrcunstancias “difíciles” vividas en el país en los últimos años.

Así lo dijo en el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

En su opinión, “para poder cambiar al país necesitamos tener al frente otra gente distinta, y hasta ahorita lo que yo conozco es el voto para defenderme y producir los cambios democráticos en los cuales yo creo y voy a creer siempre”.

“¿Estás llamando a votar?”, preguntó Carlos Croes.

“No a votar, eso lo cuido mucho, eso le corresponde a la MUD y a los partidos políticos, motivar al país”, expresó la rectora.

Insistió: “Yo jamás he sido abstencionista, nunca, las condiciones en las que he votado en mi país en los últimos años han sido muy difíciles, no creo que sean ahorita diferentes”.

Por otra parte, habló de la deserción de estudiantes y profesores en las universidades del país. Según dijo, “en todas las universidades ha habido una deserción de estudiantes y profesores, hay que preguntarse por qué. Cuando tú lo conversas con algunas personas vinculadas al oficialismo, simplemente su respuesta es ‘bueno, es que se quisieron ir’, ‘mejor que se vayan’. No, no, nosotros necesitamos toda esa fuerza que estamos formando para que se quede en el país”.

“Tampoco podemos exagerar (…) tampoco podemos generalizar y hablar de que la gran deserción en las universidades está acabando con las universidades, porque tampoco lo comparto porque no tengo una información oficial”, aseveró.

García Arocha indicó que “estamos haciendo un estudio muy serio porque creemos en la seriedad y en la información veraz que tenemos que darle al país. Hay algunos estudiantes que se retiran porque no pueden seguir estudiando porque sus condiciones económicas no se los permiten; hay otros que se retiran porque se van del país. Ese estudio hay que hacerlo en las universidades y lo estamos haciendo, pero les corresponde dar las respuestas a ustedes, señores del Gobierno, a ellos, y no puede ser simplemente ‘que se vaya el que se quiere ir’. No, a esa gente que estamos formando la necesitamos”.

