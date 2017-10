Unidad y cambio

Es increíble el descaro sin medida como despachan las autoridades gubernamentales los gravísimos problemas por los cuales atraviesa nuestro país. Estos señores que nos están gobernando a su antojo, como si de su fundo personal se tratase, en beneficio de oscuros intereses y en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos.

Aquí ha habido de todo. Desde las promesas más firmes de convertir a nuestra nación en la primera potencia del continente, planes de seguridad sin resultados, gallineros verticales, agricultura urbana, areperas socialistas, rutas de la empanada; que solo sirvieron para derrochar el dinero de los venezolanos en propaganda y populismo y poner a los venezolanos a pasar hambre y tener que comer de la basura.

Destruyeron el aparato productivo del país con la expropiación de tierras productivas, intervención de empresas, dejando sin trabajo a miles de venezolanos. Devaluaron el Bolívar a límites que jamás podríamos haber sospechado con la promesa de hacer más fuerte a una moneda que hoy es más cara de producir que el valor nominal de cada una de sus denominaciones, y quizás lo más terrible: destruyeron a Pdvsa, la corporación petrolera otrora, tercera en el mundo por su importancia, al punto de que ni gasolina tenemos.

Misiones para todo, hoy en su gran mayoría inoperantes como la gran mayoría de los “Barrio Adentro”, mientras en nuestros hospitales, niños jóvenes, hombres, mujeres y ancianos mueren de mengua en los hospitales porque ni antibacteriales hay, amén de que ni se consiguen medicinas con que paliar las enfermedades de nuestro pueblo.

La infraestructura cada día es más inoperante, obsoleta y deteriorada por la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones. Muy lejos quedaron las promesas de construcción de grandes obras, los ferrocarriles, el metro de Guarenas – Guatire, el Puente Nigale, autopistas, acueductos, oleoductos transcontinentales, repoblación de las fronteras y cuantos más elefantes “rojos”. Por no hablar de otras tantas en las que se pusieron solamente las piedras fundacionales y que sirvieron para distraer los dineros del erario público, dejando a nuestra República, con pésima vialidad, sin luz y sin agua.

Pero vemos las mismas caras, esas caras que se han repetido, durante estos casi 19 años de enchufe socialista. Ministros que han sido concejales, concejales que han sido diputados, diputados que han sido gobernadores, gobernadores que han sido alcaldes y que hoy son constituyentistas, y que pretenden volver a ser gobernadores, repitiendo el discurso guerrerista, de odio y de desprecio por lo que no huela a ellos y a sus infinitas ansias de poder, señalando con su comprometido dedo a todo lo que tengan a su alrededor para no asumir su culpa en esta crisis sin precedentes.

La culpa siempre será de otros. De la “cuarta”, de la naturaleza, de la iguana, del imperio, de los fascistas, mía, tuya, nunca de quienes han gobernado este país ininterrumpidamente por casi dos décadas.

Ahí están recorriendo nuevamente al país, utilizando los recursos del estado, haciendo campaña para las elecciones regionales, con el mismo discurso y las mismas promesas de hace 19 años. Como si fueran caras nuevas que nunca han gobernado, tratando de hacer bueno el título de aquel bolero famoso “parece que fue ayer” que llegaron al poder, pues no, lo cierto es que tienen ya casi cuatro periodos presidenciales de la mal llamada cuarta república y nos han metido en este túnel del cual tan difícil se nos ha hecho a los ciudadanos salir.

Salgamos todos con convicción, con amor a nuestro país y nuestras familias este 15 de octubre, a decirles a estos señores, que ya no creemos más en sus falsas promesas y sus mentiras, que ya no queremos sufrir más, que queremos un país lleno de oportunidades y de bienestar y futuro para nuestros hijos y nietos, que ya no queremos más familias separadas. El 15 de octubre renace la esperanza, todos a votar por la unidad y el cambio.

@freddyspaz

