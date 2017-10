Florido: Estamos esperando que el Gobierno de señales reales de que quiere negociar

ND / 2 sep 2017.- El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y principal representante de la MUD en las reuniones exploratorias con el Gobierno Nacional, Luis Florido, aseguró este lunes que hasta la fecha no se ha dado avance alguno entre ambas partes.

“La pelota está del lado del Gobierno, quien es quien tiene que tomar decisiones. En primer lugar cumplir la ley no solo en el tema de las sustituciones, sino de las garantías electorales en general. En segundo lugar con el tema de los derechos humanos (…) el tema de las liberaciones que el país espera, que exista la intensión, esa es la única manera en la que el país se dará cuenta de que existe una intensión del Gobierno en negociar”, dijo.

Durante un breve rueda de prensa indicó además que “Nosotros no estamos dispuestos a ir ni a República Dominicana ni a ningún país si no hay una agenda clara en la cual tengamos unos puntos que sean acordados entre las partes”.

“Por eso hoy estamos estacionados en el mismo lugar de la semana pasada. El Gobierno sencillamente no avanza en dar muestras claras de que quiere avanzar en un proceso serio y nosotros lo hemos dicho, no nos vamos a prestar para un proceso que no sea serio entorno a una negociación política que es tan importante para los venezolano”, concluyó.

Etiquetas: diálogo | Luis Florido