Exrector del CNE: Los votos de un candidato se pueden sumar a otro si no hay sustitución

ND / 3 sep 2017.- El exrector del Consejo Nacional Electoral Humberto Castillo explicó este martes que el detalle de la sustitución de candidatos de la MUD para las elecciones de este 15 de octubre se soluciona con una “fe errata”.

“El problema de la sustitución de candidatos ha sido una circunstancia reiterada en los procesos electorales, sobre todo en el caso de los factores de oposición por el tema de las primarias y por el tema de ponerse de acuerdo en los candidatos. La oposición con frecuencia postula candidatos provisionales para luego sustituirlos por el candidato que vaya a quedar”, indicó.

Así pues, es “evidentemente que eso genera complicaciones para el sistema tecnológico del CNE porque ya se tiene la posición en boleta, el software de la máquina de votación, ya todo está conformado y muchas veces al momento en el que se solicita la sustitución ya no hay oportunidad de cambiar la tarjeta o el candidato, entonces hay que hacer una fe errata en el sentido de que todos los votos que obtenga tal candidato irán a tal candidato”.

“La sustitución puede hacerse hasta diez días antes de la elección, lo que no siempre puede hacerse es el cambio en la boleta, en la plataforma, en la pantalla, en la máquina electora. Eso es lo que casi siempre se dificulta (…) pero eso no limita la posibilidad de que todos los candidatos de un factor sumen al candidato definitivo”, reiteró.

Asimismo consideró que “que se le hace un favor a la Mesa de la Unidad Democrática, que a última hora te cambien el candidato que ya está promocionado porque quizás fue una decisión interna, de manera que el voto no se pierde”.

Respecto a los votos nulos dijo: “Si no se logra la sustitución en la pantalla y queda establecido que el candidato es X, los votos emitidos por los demás candidatos de esa opción no se pierden, se suman al candidato X (…) de manera que esos votos no se pierden”.

Etiquetas: CNE | Humberto Castillo | regionales