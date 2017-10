Ramos Allup: El único enemigo de Feo La Cruz en Carabobo es la abstención

ND / foto @hramosallup / 6 oct 2017.- El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, consideró este viernes que el abanderado por la MUD para este 15 de octubre en Carabobo, Alejadro Feo La Cruz, no tiene rival en su estado.



“Feo La Cruz es un caraboneño de raíces arraigadas porque su familia está conformada por carabobeños vinculados al quehacer de este estado, que han padecido su dolor colectivo, que han visto el proceso de desarrollo y este proceso de involución”, aseguró el también diputado a la Asamblea Nacional.

Asimismo dijo que posee un par de condiciones esenciales para ser un buen Gobernador: “Sensibilidad social y vocación de servicio”, además de tener “experiencia, porque ha sido un excelente alcalde de Naguanagua”.

Por otra parte no dudó en recordar que la abstención es el verdadero enemigo a derrotar para la oposición. “En estas elecciones se nos va la vida, si no ganamos la inmensa mayoría de las gobernaciones no estaremos poniendo nuestro granito de arena para salir de Maduro. Vamos a ganar las elecciones si la gente sale a votar”.

“Recuerden los abstencionistas que esos opositores radicales a ultranza lo que logran es hacerle un favor al Gobierno para que así pueda ganar las gobernaciones con todos los recursos que tiene a su favor”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Alejandro Feo la Cruz | Henry Ramos Allup | regionales