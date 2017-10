Efraín Velásquez: Los precios se acelerarán para final de año

Miguel Ángel Valladares / foto: Prodavinci / 2 oct 2017.- Para el presidente del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez los precios de los productos continuarán su espiral ascendente cuando se ha entrado al último trimestre del año y las políticas gubernamentales no han funcionado.

“Lo que podemos esperar es una caída más pronunciada de la actividad económica y una aceleración de la inflación. Principalmente por dos razones, no se ha atendido el financiamiento externo por lo que no se reciben tantos dólares y se mantiene un desorden fiscal y monetario que hacen que los precios suban de una manera drástica nunca vista”, dijo este lunes Velásquez en César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Según el economista la inflación anualizada de Venezuela ya supera el 1000%. “Y seguirá aumentando a final de año si tomamos en cuenta que tenemos unas elecciones en puertas el 15 de octubre, lo que implica gastos adicionales, además del pago de la deuda externa el 19 de este mes y el 2 de noviembre”.

Velásquez aseguró que, de tomarse medidas económicas correctas, en un año Venezuela mostraría avances importantes. “Tenemos un país con muchos recursos, el problema es que están siendo mal administrados. Si se producen dólares para bienes y servicios y se limitan los gastos del gobierno a través del BCV en un año la población comenzaría a notar los cambios y en 3 se solucionarían las distorsiones”, concluyó.

Etiquetas: Índice de precios | inflación | Venezuela