Díaz Rangel: Oposición no ganará más de 8 gobernaciones

ND / 8 oct 2017.- El periodista y director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, aseguró que el oficialismo obtendrá una “sólida victoria” en las elecciones regionales. Señaló que hay varios factores que afectarán la votación opositora.

Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, comenzó diciendo que la victoria de la MUD en las elecciones legislativas de 2015 “trajo como consecuencia mucha expectativa entre sus votantes de que la oposición con el control que tenía de la AN iba a hacer buen uso de ese poder, y en beneficio del pueblo y de sus electores. No ocurrió así. Si no se puede llamar un engaño, es algo parecido, por cuanto bastante claro les quedó a los electores que ellos les prometieron que esa sería la última cola que harían , por supuesto que eso fue falso, y prometieron que en un período de seis meses tendrían un nuevo gobierno o crearían las condiciones para la salida del presidente Nicolás Maduro, no ocurrió así (…) fue un engaño a la gente que seguramente va a cobrarlo el próximo domingo”.

“Del otro lado, en momentos en que el chavismo había tenido reflujo y estaba comenzando a recuperarse, el llamamiento que hace el presidente Maduro a la ANC, al principio, hay que reconocerlo, no despertó mayor entusisasmo pero gradualmente (…) se fueron incorporando entusiastamente millones de personas y terminó con las elecciones del 30 de julio que fue algo abrumador”, acotó.

José Vicente Rangel preguntó: “En ese contexto, ¿qué papel juega la abstención?”.

“Estuvo presente en las elecciones a la AN, que favoreció a la oposición y perjudicó al chavismo, que un porcentaje significativo dejó de votar por descontento, por desilusión (…) De manera que la abstención en esa elección afectó al chavismo, y al Psuv y sus aliados”, resaltó.

“¿El 30 de julio qué pasó?”, agregó Rangel.

“Ahí demostró el Psuv su capacidad de organización y de movilización, que no la tiene hoy nadie y la tuvo Chávez en su momento (…) Fue una derrota de los sectores oposicionistas. Ahora tenemos ese mismo problema con respecto al próximo domingo sobre la abstención”, indicó.

“¿Qué papel juega la pregunta que mucha gente se hace sobre el efecto que pueda tener en el voto opositor la circunstancia de que estuvieron defendiendo la línea guarimbera?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Se ha creado ese grupo llamado la resistencia, que está en contra de la participación en las elecciones y que ha venido ganando espacios en los sectores opositores (…) Esta AN no satisfizo ninguna de las exigencias ni las expectativas que tenían quienes votaron por ellos, eso les va a restar votos. Les va a restar votos también la posición que han mantenido con respecto a las sanciones del presidente norteamericano contra Venezuela, porque no es contra el Gobierno, es contra Venezuela que está siendo afectada por ese tipo de sanciones, y como la conducta de ellos ha sido de neutralidad, hasta de apoyo porque han estado en Washington buscando medidas de esa naturaleza, pues con toda seguridad habrá una parte de los venezolanos que no votará por esa razón. Hay varios factores que van a afectar la votación de la oposición el próximo domingo y ellos están conscientes de eso”, enfatizó Díaz Rangel.

Rangel comentó: “Puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir un 6 de diciembre o un 30 de julio (…) ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a ocurrir aquí?”.

“El problema de los precios es un problema agudo, nacional, permanente, cada vez más grave (…) No hay nada que no haya aumentado exorbitantemente (…) ¿Hasta dónde esa situación va a afectar la votación del chavismo? (…) Es pronosticable que parte de la abstención pueda afectar al Gobierno, pero no sé hasta dónde incidirá en la votación del próximo domingo”, apuntó el periodista.

Con relación a las encuestas, destacó: “Hace tres semanas decían que la oposición iba a ganar todas las 23 gobernaciones a menos que se divida en algunos estados, entonces ganaría 19 o 18 gobernaciones, es una estimación que el próximo domingo se va a demostrar que es totalmente equivocada, parcializada, sesgada. Algunas de las encuestas, entre ellas Datanálisis, señalan un repunte de Maduro que es bien importante (…) A pesar de que ellos reconocen el incremento de Maduro, de 18 a 23 %, de julio del año pasado hasta ahora, han sido muy cautelosos cuando hablan de los pronósticos y expresan preocupación por la abstención, y esto lo ha dicho gente que son asesores o consultados por la oposición, ven que en la oposición va a haber un inhibición más allá de la que ellos pensaban que podía ocurrir. Son tantos los factores que están en contra de la votación de la oposición que hacen suponer que la abstención ahí va a ser sensible”.

Rangel agregó: “Después de las elecciones del domingo 15 se abren expectactivas sobre el lunes 16, ¿qué puede ocurrir? Una hipótesis es que la oposición, derrotada, retorne al guarimbeo; otra hipotesis que el Gobierno, ensordecido por una victoria, aplique una política sectaria o sectarice su comportamiento; hay muchas otras hipótesis pero hay riesgos grandes, no se sabe exactamente el comportamiento que tendrán factores que han perturbado permanentemente la paz del país”.

“Una derrota puede ser sencillamente que pierda las elecciones, pero que las pierda de forma reñida y creo que allí, salvo denunciar que hubo fraude, no habrá mayores trastornos en su conducta pública (…) Pero si esa derrota es mayor, entonces ahí sí se plantean esas interrogantes”, respondió.

“¿Qué tipo de derrota o de victoria vislumbras tú?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Yo creo que va a ser una victoria sólida del Gobierno pero con algunas gobernaciones muy importantes que lo van a mostrar como una fuerza consolidada en varios estados (…) Yo creo que la oposición debe ganar por lo menos 7 u 8 estados, que sería el peor resultado para ellos, no creo que suba su victoria. Para el Gobierno, sería el peor error que acentúe su política sectaria frente a la oposición, de aislamiento, digamos, de golpear duramente a la oposición y no ver una realidad que está mostrada tanto en la votación como en la gobernabilidad de los estados, se requiere la reflexión por parte del Psuv y sus aliados (…) Sería una nueva realidad que está expresando lo que piensa el país”, afirmó.

