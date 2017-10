Diálogo dependerá de lo que pase el 15 de octubre, aseguró Ocariz

Miguel Ángel Valladares / foto: Unión Radio / 5 oct 2017.- El candidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, ratificó este jueves que no existían condiciones para acudir al diálogo en República Dominicana y que una posible reanudación dependerá de los resultados de las regionales.

“En el 2016 llegamos a unos acuerdos que el gobierno no cumplió, ellos no cumple ni años. Hubo mentiras y medias verdades. Por eso tenemos claros que el diálogo ahora dependerá de lo que pase el 15 de octubre porque no será igual negociar con todo en contra que con 19 gobernadores de oposición”, afirmó Ocariz en A Tiempo, por Unión Radio.

Entre los beneficios que el candidato cree que tendrá negociar con un mapa político diferente está el cronograma de una elección presidencial en diciembre del 2018 o antes. “Tiene sentido negocias con garantías internacionales. Si salimos triunfantes en las regionales podemos tener elecciones presidenciales con acompañamiento externo”.

Precisamente sobre esas anunciadas presidenciales Ocariz indicó que “no será igual acudir con 19 gobernadores y la mayoría de los alcaldes de la unidad que sin ellos. Vamos a participar con un candidato unitario que se decidirá en unas primarias. Si bien hemos cometido errores también aciertos y darle el poder a la gente para que decida sus representantes ha sido uno de ellos”.

Ocariz finalizó haciendo un llamado a los votantes que están indecisos. “El gobierno está en su peor momento, cada vez más débil. No podemos dejarlo pasar ni rendirnos”.

vaya al foro

Etiquetas: carlos ocariz | diálogo | oposición | Venezuela