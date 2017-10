Desde El Helicoide presos políticos invitan a votar masivamente este 15-O

Caracas, 9 oct (EFE).- Dieciocho opositores encarcelados en la sede del Servicio de Inteligencia de Caracas pidieron hoy al pueblo venezolano votar “masivamente” en las elecciones del próximo domingo en las que se elegirán 23 gobernadores y llamó a los ciudadanos a expresarse “con rebeldía” contra los candidatos del Gobierno.

“Pedimos al pueblo que participe masivamente en las elecciones votando por los candidatos de la (opositora) Mesa de la Unidad Democrática y haciendo presencia activa en los centros de votación”, dicen los 18 “presos políticos” en una carta difundida hoy.

En esta misiva firmada por el exalcalde de San Cristóbal estado Táchira (oeste) Daniel Ceballos, el también destituido alcalde de Iribarren en el estado Lara (oeste), Alfredo Ramos, el dirigente Yon Goicoechea y otros 15 más, los opositores piden “salir a la más grande movilización nunca antes vista en Venezuela este 15 de octubre llenando cada centro de votación del país”.

Asimismo, los encarcelados señalaron que asumieron “el riesgo” de dirigirse a la población de Venezuela con la “esperanza” de que los ciudadanos se expresen “con rebeldía” el próximo domingo, “en nombre de todos aquellos que hoy” son “silenciados”.

“Hoy no votamos porque estemos en democracia, sino que votamos para no renunciar a la democracia (…) No dudemos ni por un segundo que las elecciones regionales se convocaron gracias a las protestas de calle (de abril a julio), a la presión de la comunidad internacional”, agrega la misiva.

Los opositores señalan además que salir a votar el próximo domingo servirá para “castigar” al presidente Nicolás Maduro “y sus candidatos por su incapacidad” ante los “graves problemas” del país, así como para “alcanzar el poder en todas las regiones para servir a la gente”.

También indican que la participación en los próximos comicios ayudará a seguir “avanzando hasta ganar la elección de la Presidencia de la República” e influirá en la presión “para llegar a una solución a la crisis social, política y económica”.

El próximo domingo la oposición venezolana y el chavismo se medirán en unos comicios por las 23 gobernaciones del país, 20 de las cuales actualmente se encuentran en manos del oficialismo y tres en las del antichavismo.

Algunos seguidores de la oposición no están convencidos de participar en los comicios del domingo, debido a que no confían en el Poder Electoral.

Otros sectores de la sociedad Venezuela, como la iglesia católica y la principal patronal del país (Fedecámaras) también han llamado a votar el próximo 15 de octubre. EFE

vaya al foro

Etiquetas: presos políticos | regionales | Sebin