Delson Guarate levantó la huelga de hambre

ND / 6 oct 2017.- Jenny Bolívar, esposa del dirigente político Delson Guarate, informó que su esposo levantó la huelga de hambre porque se estaba descompensado totalmente.

“Ha sido una jornada muy difícil porque apenas decidió hacer la huelga de hambre le prohibieron la visita de familiares y el acompañamiento que debe tener por estar hospitalizado. Hace algunas horas su abogada me informó que tuvo que levantar la huelga porque está descompensado totalmente”, explicó durante el programa Aló Buenas Noches.

Asimismo, indicó que le acaba de producir una hipoglicemia por lo que están estabilizándolo. “Si lo están atendiendo y hubo una reunión en la que se comprometieron a devolverle la visita y darle la correspondiente atención médica”.

Recordó que Guarate tiene 10 meses hospitalizado en el Hospital Militar, donde presentó carencias y diferentes patologías cuando el ingresó sano. “Ha rebajado 30 kilos y no hemos tenido un informe médico que nos diga exactamente cuál es su situación”.

Destacó que el Hospital militar no escapa de la realidad que viven los centros hospitalarios que es la falta de insumos y medicamentos. “Delson no estaba siendo bien atendido y a nosotros no nos permitían ni siquiera un récipe para buscar las medicinas por fuera, para evitar un escándalo.

Delson al verse tan mal decidió irse a huelga de hambre a pesar de que eso le podía costar la vida, pero algo había que hacer porque acababan de diferirle la audiencia número 10”.

vaya al foro

Etiquetas: Delson Guárate | huelga de hambre | presos políticos