“Chúo” Torrealba: Negociar no es una opción sino una necesidad

ND / 1 oct 2017.- Jesús “Chúo” Torrealba, ex secretario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), consideró que en Venezuela es necesaria una negociación política para poder lograr una transición pacífica.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, indicó: “En nuestro país podemos salir de esta desgracia, porque esto no es un régimen, no es un gobierno, es una desgracia, nosotros podemos salir de esta desgracia con una transición a la democracia. La transición para que sea pacífica tiene que ser pactada y para que sea exitosa tiene que ser pacífica (…) Un gobierno sin pueblo y una oposición sin ejército no pueden resolver el drama venezolano por la vía de la pura fuerza”.

En su opinión, “todo eso de que la sola fuerza de la calle podía resolver la situación, se reveló como falso y la pretensión del Gobierno de resolver la gobernabilidad a punta de bomba lacrimógena, y de perdigones y de muertos también se reveló como falsa (…) Es claro que la negociación política no es una opción sino una necesidad, tiene que ser como dice la Unión Europea, una negociación política seria”.

“Cuando ves al señor Arreaza anunciando desde Ginebra que va a haber una reunión en República Dominicana ya eso es una violación de los protocolos que pueden dar lugar a una negociación seria, porque hasta el anuncio tiene que ser pactado. Lo que dijo aquí el señor Maduro y el señor Cabello diciendo ‘bueno, sí, es que los vamos a llevar para que dialoguen obligados porque lo impusimos y los convocamos’, eso también es una necedad que conspira y lo que dijo el señor Rodríguez en República Dominicana tampoco ayuda”, comentó Torrealba.

Destacó que “lo cierto es que ese proceso de negociación política al lado de la lucha de calle, al lado de la lucha social, al lado de la lucha parlamentaria, al lado de la presión internacional, es una herramienta fundamental para lograr los cambios y el país, la sociedad civil, la ciudadanía tiene derecho a exigirles a ambos protagonistas del asunto que se lo tomen con seriedad”.

Carlos Croes preguntó: “¿Cuál es tu posición, si estuvieras negociando o formando parte?”.

“En realidad todos somos parte porque o somos actores, o somos beneficiarios o somos víctimas (…) Soy de los convencidos de que esto puede terminar o con un desenlace o con una transición. Los desenlaces ocurren y generalmente son desastrosos, las transiciones se construyen. Este país necesita constructores. Yo estoy a favor de una negociación política seria. Creo que para eso hay un país que tiene que exigirles a los actores políticos que actúen de acuerdo a la gravedad de la situación”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Diálogo con | Jesús "Chúo" Torrealba | negociación