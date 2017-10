“Chúo” Torrealba: Capriles y Guevara fueron los grandes castigados en las primarias

ND / 1 oct 2017.- Jesús “Chúo” Torrealba, ex secretario de la MUD, destacó que los “grandes castigados” en las elecciones primarias de la oposición fueron el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.

Así lo señaló en el programa Diálogo con, que transmite Televen.

“En la oposición tenemos algunas cosas curiosas. De los cuatro partidos principales de la oposición, resulta que no está Acción Democrática participando ni en la reunión de Santo Domingo ni en las reuniones que se produjeron acá”, dijo.

Carlos Croes preguntó: “¿Por qué?”.

“Habría que preguntárselos a ellos, lo cierto es que ese partido que acaba de ganar 12 de las 23 candidaturas a las gobernaciones no está presente”, respondió.

Croes agregó: “¿Qué quiere decir eso? ¿Que la gente no quiere diálogo?”.

“Eso me indica que ambas partes tienen que sincerarse de cara al país. No basta que el Gobierno cacaree el diálogo, si con hechos lo obstaculiza”, enfatizó Torrealba.

“El hecho de que un partido no vaya al dialogo ni asista a esas reuniones, ¿no significa que la gente no quiere diálogo?”, insistió Croes.

“Eso lo que significa es que se tienen que poner de acuerdo con mucha mayor claridad. AD está haciendo exactamente lo que hacían hace algunos meses Voluntad Popular y Capriles sobre el tema del diálogo, decían ‘yo no sé nada de eso’, ‘yo no me siento’, ‘yo no voy’. Ahora el vocero del diálogo es Luis Florido, de Voluntad Popular, y AD no va”, expresó Torrealba.

Agregó: “Cuando ves los resultados de las elecciones primarias de la oposición, te encuentras que los grandes castigados fueron Henrique Capriles y Freddy Guevara, los artífices de ‘la salida parte 2’, ese liderazgo que le dijo al país que con la pura fuerza de la calle se podía salir (del gobierno), ese liderazgo que habló de hora cero, de huelga general, de rebeldía ascendente, de levantamiento nacional, ese liderazgo que 20 días después salieron a decir vota por mí, ese liderazgo fue severamente sancionado. De hecho, jóvenes muy meritorios (…) pero que los pusieron como emblemas y voceros de esa política, recibieron severas derrotas en sus estados”.

Por otra parte, acotó, “factores como (Manuel) Rosales, como (Henri) Falcón incluso, que tenían con qué levantar dentro de la oposición un referente alternativo y ser de alguna manera una barrera de contención frente a esas cosas tipo Capriles y tipo Guevara, no lo hicieron, ellos se limitaron a defender sus reductos regionales. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que le pasó a Rosales en el Zulia y ocurrió una cosa muy curiosa con Falcón, a quien yo le tengo mucho respeto, Falcón compite con Luis Florido y Luis Florido saca 43 %, todo el mundo pensaba que Falcón iba a ganar 80-20, pero no, resulta que sacó Florido 43 % y que no ganó Avanzada Progresista en ningún otro estado del país. ¿Qué te quiere decir eso? Que el país castigó a los protagonistas de ‘la salida parte dos’ y a quienes pudiendo hacerlo no levantaron una referencia alternativa, y premió a aquellos que se fueron a encontrarse con la Venezuela profunda”.

vaya al foro

Etiquetas: Diálogo con | elecciones primarias | Freddy Guevara | Henrique Capriles | Jesús "Chúo" Torrealba | MUD