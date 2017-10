Carlos Prosperi: Era obvio que el gobierno no iba a aceptar ningún tipo de sustituciones

Yalezsa Zavala / 6 oct 2017.- El diputado y dirigente de AD, Carlos Prosperi, dijo que era de esperarse la posición que tomarían el Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral sobre la sustitución de candidatos para los próximos comicios electorales, a realizarse el domingo 15 de octubre.

“Lo primero que debo decir es que mala mañana no se pierde, y la realidad es que el CNE nos tiene acostumbrado a este tipo de situaciones, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia. Era obvio que ellos no iban a aceptar ningún tipo de sustituciones, porque el gobierno sabe que cada día que pasa su popularidad sigue cayendo; y no solo a nivel nacional, sino en cada una de las regiones”, manifestó Prosperi durante una entrevista en el programa Palabras Más, Palabras Menos, transmitido por RCR.

Para el parlamentario “ellos (el gobierno) intentaron muchísimas trabas. Con el tema de las inscripciones de los candidatos, nos cambiaron la fecha de las elecciones pensando que la gente no iba a participar y así sucesivamente”, sostuvo.

Prosperi también mencionó como ejemplo el caso de los estados donde no permitieron que candidatos se inscribieran con la tarjeta de la MUD.

En ese sentido, enfatizó que “el mensaje tiene que ser tomar conciencia que hay que votar donde estén las caras de los candidatos de cada una de las regionales”.

“No votemos nulo, porque el gobierno lo que persigue es que en estados donde está reñidos se puedan perder las gobernaciones. Nosotros a votar con conciencia porque vamos a recuperar cada uno de los estados”, puntualizó.

Por último, aplaudió cada uno de los gremios que han ido sumándose en torno a la participación en el proceso electoral. “Es la única herramienta que tenemos nosotros como demócratas”, concluyó.

Etiquetas: Carlos Prosperi | Sustituciones | TSJ