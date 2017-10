Carlos Larrazabal: Este domingo debemos votar para cambiar el panorama político en Venezuela

ND / 9 oct 2017.- Carlos Larrazabal, presidente de Fedecámaras, insistió la mañana de este lunes en que los venezolanos deben votar este domingo para cambiar el panorama político y no darle un mensaje inadecuado a la comunidad internacional que apoya la transición política en el país.

“No podemos perder oportunidad alguna para que el venezolano se manifieste, si el venezolano sale a votar este domingo el mapa político podría cambiar de una forma importante y estamos convencidos de que para salir de la crisis económica que vivimos en la actualidad se requiere de un cambio de modelo económico, se requiere un cambio en lo político y en lo social para poder buscar una ruta de progreso y bienestar”, sostuvo.

Desde Palabras Más Palabras Menos por Radio Caracas Radio, el agremiado aseguró que las vías inconstitucionales y violentas no suelen ser las más adecuadas para el cambio político. “Las experiencias conocidas, cuando las soluciones de los países no se buscan por la vía democrática, no son sostenibles en el tiempo. Hay que buscar transiciones con todo el apoyo internacional en una situación tan conflictiva como en la que está Venezuela”.

“La situación que está viviendo Venezuela es insostenible, pero no votando no es la solución. Respeto la opinión de las personas que están molestas y dicen que no pueden avalar esto con el voto, pero cuál es la opción, no hay ninguna otra opción más allá de que si no se participa con el voto el mapa político se pone peor de lo que ya está y eso empeorará la situación”, aseveró.

Más adelante dijo: “Si no votamos le vamos a dar un mensaje inadecuado a todos los países del mundo que están apoyando la transición en Venezuela (…) Dirán que si los venezolanos no están buscando soluciones pacíficas nosotros no vamos a apoyar eso. Por eso se requiere que este domingo se tenga una participación masiva, sólida y fuerte de todos los venezolanos manifestando su opinión, para que se vea que la decisión democrática en Venezuela está firme”.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Larrazábal | Fedecámaras | regionales