Capriles: Votar no significa avalar a ninguna institución

ND / prensa Olivares / 7 oct 2017.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles recorrió este sábado parte del estado Vargas en apoyo al candidato de la MUD, José Manuel Olivares.

“Los venezolanos tenemos una cultura muy arraigada para votar. Votar no significa darle aval a ninguna de estas instituciones que lo que han hecho es torpedear nuestros derechos electorales. La apuesta del gobierno es que no salgamos a votar. Eso es lo que le queda a este gobierno, promocionar la abstención. Maduro no quiere que el pueblo de Vargas vote, así que no le demos el gusto. Maduro quiere de gobernador a García Carneiro, pero el pueblo de Vargas votará por Olivares. Vargas al igual que toda Venezuela quiere cambio. Tenemos que salir a votar el próximo 15 de octubre”.

En cuanto a la decisión del TSJ y el CNE de no permitir a los partidos políticos a hacer los cambios en los tarjetones electorales, a pesar de estar en el lapso legal establecido en la ley, Capriles aconsejó al elector ejercer el sufragio siguiendo una indicación sencilla. “Busquemos la cara del candidato de la Unidad de su estado en cualquier tarjeta y esa es la que vamos a marcar”.

“He visitado varios estados del país y he podido comprobar que la voluntad de participar en las elecciones va creciendo. Hay más conciencia de la importancia de las elecciones del 15 de octubre. Ese triunfo nos va a permitir seguir avanzando hacia el cambio de gobierno, para rescatar a Vargas y a toda Venezuela”, agregó.

Por su parte, Olivares resaltó la gestión y el liderazgo del gobernador de Miranda. “Henrique Capriles pudo gobernar Miranda enfrentando la adversidad y con el Consejo Legislativo en contra, como nos tocará a nosotros y ha tenido una gestión exitosa, en las áreas en las que nosotros creemos debe basarse una gestión orientada hacia la gente: en salud, en educación y en seguridad social. La Gobernación de Vargas hoy es puro adorno, puro arreglo, una gestión que no llega acá a los sectores populares, eso vamos a cambiarlo”.

Criticó también las políticas de transporte público del gobernador y candidato a la reelección, Jorge Luis García Carneiro.

“Allí en Camurí Chico hay un cementerio de autobuses, responsabilidad del actual gobernador y candidato de Maduro. Los autobuses dicen clarito: García Carneiro, ayúdame a gobernar. Eso hay que castigarlo. Castigar el olvido de nuestros verdaderos problemas. Ya basta que la gestión de una gobernación sean chorros de agua y avioncitos. Hay que gobernar en salud y educación, así como en servicios públicos. Juntos podemos lograrlo. Vamos a cambiar con nuestro voto”, agregó Olivares.

