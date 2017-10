Capriles: No aprobar las sustituciones es una “marramucia” del CNE

Miguel Ángel Valladares / 6 oct 2017.- El gobernador de Miranda Henrique Capriles calificó este viernes de “marramucia” por parte del CNE el no haber aprobado las sustituciones a pesar de estar en la ley e invitó a los venezolanos a que esto sea un impulso para vencer la abstención.

“La última marramucia fue no aceptar las sustituciones a pesar de que es una clara violación a la ley. Ayer sueltan una sentencia y hoy dicen que ya no hay tiempo de hacerlas. No sabemos cuál es la excusa chimba que nos van a meter ahora”, dijo Capriles en Contacto Capriles, por RCR.

El excandidato presidencial agregó que “el 15 de octubre tenemos que derrotar al CNE, a Tibisay Lucena y a otras cuatro rectoras que son las corresponsables de la crisis que estamos viviendo porque si las elecciones se hubiesen dado el año pasado, como estaban previstas, nada de esto estaría pasando”.

Y continuó: “Esas rectoras pretenden seguir saboteando el proceso y saltándose la ley pero yo le hago un llamado a la gente a que vote, porque en tiempos de dictadura votar es un acto de rebeldía. Busquen la cara del candidato o candidata en el tarjetón y márquela, aquí no se van a medir los partidos porque la idea es derrotar la marramucia del CNE”.

Capriles terminó apuntando a que el pueblo debe saltar los obstáculos que le puso el gobierno. “Maduro lo que quiere es que usted no vote porque la cuenta de ellos es hacerse con todas las gobernaciones por la vía de la abstención. Sabemos que esta ha sido una anticampaña, que no hay ambiente. La gente está preocupada es por sobrevivir pero votar es una forma de dar un paso más hacia el cambio que todos buscamos”.

Etiquetas: CNE | elecciones | Henrique Capriles | Sustituciones | Venezuela