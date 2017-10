Capriles: Maduro viajó a Rusia a “entregar la industria petrolera”

Nota de Prensa / 5 oct 2017.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este jueves que el presidente Nicolás Maduro fue a Rusia a “entregar la industria petrolera porque tiene el sol en la espalda” y de esa manera impedir que Venezuela entre en default.

“Deben pagar la deuda que supera los 3.5 millardos de dólares, ¿y quiénes son los perjudicados? Los venezolanos. Las importaciones se van a seguir castigando y como consecuencia habrá aún más escasez ¿Cómo cambia esto? Con producción ¿Es posible hacerlo con Maduro? No”, dijo.

Como parte de la cruzada para promover el voto en los comicios regionales, el mandatario regional visitó el estado Portuguesa. En compañía de la candidata a la gobernación, María Beatriz Martínez, pidió a los venezolanos a no “resignarse y participar”. “Maduro no quiere que votes, si no que te abstengas, sal a votar pensando en el futuro, en Venezuela. No les dejes a ellos la decisión. Si quieres que se vaya Maduro, vota”, aseguró.

Reiteró que ante las dudas generadas por el gobierno, a través del CNE, se debe enseñar a los ciudadanos a cómo votar. “El gobierno viola la ley, hoy se termina el lapso para las sustituciones y de manera descarada impiden hacerlas porque quieren que se vote nulo. Frente a eso, ¿qué debemos hacer?, buscar la cara de los candidatos de la Unidad en el tarjetón y presionar ahí”, destacó.

Etiquetas: regionales | Sentencia TSJ | Sustituciones | TSJ