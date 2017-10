Capriles: Maduro está mintiendo y pidiendo cacao en Rusia

ND / 4 sep 2017.- El presidente Nicolás Maduro y toda su comitiva fueron a Rusia a mentir y a “pedir cacao” para poder pagar la deuda de Pdvsa, así lo consideró el gobernador saliente de Miranda, Henrique Capriles, durante su contacto diario por RCR y sus redes sociales.

“Maduro no está en Rusia buscando inversiones, Maduro fue a Rusia a pedir cacao para que le estiren más la liga, para que los rusos no le cobren a su Gobierno, a él, para ver si le dan algo más de crédito”, argumentó,

Asimismo aseguró que “nadie quiere darle crédito a este Gobierno porque nadie tiene confianza en este Gobierno, el mundo no confía en este Gobierno y la confianza no se decreta, se construye”.

“Maduro está cayéndole a coba a los rusos, están diciéndole que el proceso de negociación y diálogo está muy adelantado, que está casi listo y eso sabemos todos que es una gran mentira. En la exploración de una negociación con acompañamiento internacional, un punto central es el respeto a ley y a la Constitución, y en este caso respeto a la ley electoral, pero no les da la gana”, insistió.

En este sentido reiteró que “Maduro está allá pidiendo cacao, tiene que pagar 3.500 millones de dólares en compromisos que endeudaron el país, probablemente sí los va a pagar pero eso va a significar más castigo en las importaciones y será en todos los rubros, no solamente en los alimentos y medicinas, sino también en todo lo que se necesita en otras áreas de la economía”

Minutos antes se refirió al creciente problema del transporte público a nivel nacional y le dio todo su apoyo al sector, uno que a su juicio ha sido muy golpeado por las políticas de importación del Ejecutivo Nacional. “Los transportistas están prácticamente en parto técnico”, dijo.

“El déficit de los insumos y repuestos (…) mantiene paralizado el 70% de la flota de autobuses, de unas 20 mil unidades que circulan en la Gran Caracas tenemos 14 mil autobuses que están paralizados, solo hay 6 mil operativos”, aseveró.

Y así continuó: “El transporte en Carabobo, en Maracaibo, en Margarita, en todas las zonas de nuestro país tienen dificultades. Las importaciones siguen cayendo en el país, estas cayeron 30% en julio frente al mismo mes en 2016. Siguen palo abajo las importaciones y si siguen cayendo en nuestro país, uno que no produce, bueno tenemos entonces mayor escasez”.

“Aquí tenemos dos opciones: usted genera más divisas para generar más importaciones, el Gobierno no tiene cómo generarlas, o usted reactiva el aparato productivo nacional ¿Es posible esto último con Maduro?, no es posible”, consideró.

Para finalizar volvió exhortar a los venezolanos a votar este 15 de octubre: “Si el CNE quiere que usted no vote, usted no puede darle el gusto a ese CNE, a Tibisay Lucena, de no ir a votar, usted va a votar en contra de ese CNE tramposo, usted va ejercer su derecho para que ese CNE no lo ejerza por usted”.

“Hasta mañana, están violando le ley, el CNE ha debido permitir la sustitución de candidatos como dice la ley electoral (…) bueno el CNE por órdenes de Maduro no quiere hacerlo”, cerró.

