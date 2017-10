Cabello: Hubo chance de sobra para sustituir candidatos

ND / 4 oct 2017.- El constituyente Diosdado Cabello aseguró este miércoles que hubo tiempo de “sobra” para realizar la sustitución de candidaturas para las elecciones regionales, por parte del Consejo Nacional Electoral.

“Aquí hubo chance de sobra para cambiar a la gente, lo que no puede el CNE es esperar como ellos hicieron en las elecciones del 98, que las separaron para que no fueran juntos con las presidenciales, quién lo hizo esos mismos lo hicieron (…) Votaron a Luis Alfaro Ucero, le quitaron el apoyo a Irene Sáez para ver si le ganaban a Chávez y no le ganaron, ni pudieron ganarle nunca”, sentenció durante su programa Con el Mazo Dando en VTV.

Para Cabello, “ellos si hicieron trampa”. “Ahora vienen a chillar porque no le dan chance de cambiar, tirar para arriba la candidatura, tirar un papelito (…) piedra, papel y tijera para ver quién es el candidato. No compadre. El 15 de octubre a votar se ha dicho y vote por quien usted quiera”.

Etiquetas: CNE | Diosdado Cabello | MUD | regionales | Sustituciones