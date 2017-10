Blyde: Este 15-O busque la cara del candidato ganador de las primarias

ND / 4 sep 2017.- El jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, Gerardo Blyde, insistió este jueves en que las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral que no están permitiendo las sustituciones, están cometiendo un grave delito electoral contra partidos, candidatos y votantes.

“Ya tenemos tres días sobre este tema, sobre un sistema que ha debido estar por mandato de ley para las sustituciones (…) esto está en la ley orgánico de procedimientos electorales, de hecho la iniciativa legal la tuvieron las rectoras actuales, que en 2007 se la mandaron a la Asamblea Nacional para que presidida por Diosdado Cabello se aprobara por unanimidad”, explicó.

Desde Primera Página por Globovisión, el también alcalde del municipio Baruta de Miranda dijo que “en ambos artículos (62 y 63) el CNE está obligado a garantizar que se realicen las sustituciones para que el elector pueda elegir, pero qué pasó (…) por abuso de poder están impidiendo que las sustituciones se hagan en el sistema. Ya todos los candidatos consignaron cartas firmadas y selladas por el CNE, ya todos los partidos han postulado a los candidatos ganadores de las primarias”.

“Pero cuál es el objetivo de esto, el objetivo es tratar vergonzosamente de ganar algunas gobernaciones por la confusión que se puede generar en algunos electores que quieran votar por algún partido determinado y ese voto sería nulo. Ante esto le hemos exigido al CNE que abra el sistema, eso es un derecho y ustedes no puedes violar el derecho que ustedes redactaron y aprobaron”, consideró.

Más adelante le habló directamente a los electores que se darán cita este 15 de octubre para elegir un nuevo Gobierno Regional: “Venezolanos no se confundan, usted busque la cara y el nombre del candidato ganador de las primarias más allá del partido, ahí vote, no vaya a votar en una tarjeta donde no esté ni el nombre ni la cara del ganador de las primarias de su estado, están en la parte de abajo”.

Asimismo esgrimió que “en el CNE hay silencio absoluto, no han dicho absolutamente nada, no dan ninguna explicación del porqué están cometiendo esta vía de hecho que constituye un delito electoral, están impidiendo el ejercicio libre de la postulación de candidatos”.

“Ya ni siquiera estamos pidiendo que se cambien los nombres y las caras en el tarjetón electoral, que es como debería ser, lo que estamos pidiendo es que se sumen los votos, que no sean nulos los votos si alguien aprieta el tarjetón de un candidato perdedor en primarias, así que aquí no hay ninguna complicación técnica, aquí lo que hay es un tema totalización”, manifestó.

Para concluir aseguró que “Aquí no hay ninguna razón que no sea política, para vergonzosamente tratar de ganar algunas gobernaciones, tratando de hacerse de los votos nulos de algunos electores que no puedan informarse y que voten equivocadamente y se pierda su voto”.

“Nosotros como no podemos esperar por el CNE ya le estamos pidiendo a la gente que busque la cara y el nombre del ganador de las primarias (…) al CNE solo le queda hoy y mañana para hacer efectiva las sustituciones pero no podemos esperar nada de esas cuatro señoras”, cerró.

Etiquetas: Gerardo Blyde | regionales | Sustituciones