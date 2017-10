Ángel Alvarado: Maduro está bloqueado financieramente

Miguel Ángel Valladares / 3 oct 2017.- Para el diputado de Primero Justicia, Ángel Alvarado, la anunciada presentación del presupuesto por parte del presidente Maduro ante la ANC solo logrará que las vías de financiamiento se le cierren aún más.

“Maduro sigue desconociendo el Parlamento y la democracia porque al presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento ante la ANC el pueblo no tiene control del dinero que entra en las arcas del Estado. Pero con esta medida se está bloqueando financieramente porque no puede emitir bonos de la deuda en el extranjero y tampoco a nivel nacional. Le hemos dejado claro a la banca que en un futuro esa deuda no será reconocida por no haber sido aprobada por la AN”, dijo el martes el diputado en César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

En días pasados el portal El Estímulo publicó una nota donde se asegura que el presupuesto que ha manejado el gobierno es de 23,3 billones de bolívares, algo que Alvarado explicó. “Esa cantidad solo es posible a través del financiamiento del BCV con esa maquinita que imprime billetes sin control por el decreto de emergencia. También es cierto que el 90% de los beneficios de Pdvsa se van en pago de la deuda, así como el 50% de la producción”.

Alvarado agregó para concluir que “Chávez se acostumbró a que gasto público era igual a popularidad, ahora Maduro, creyendo que es igual, trata de emularlo pero lo que está causando es más inflación”.

