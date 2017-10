Alejandro Grisanti: Caer en cesación de pagos traería costos terribles para Venezuela

ND / 5 oct 2017.- El director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, aseguró el jueves que las de este año serán “las navidades más tristes” que haya conocido el país. Destacó que el país podría entrar en una hiperinflación próximamente.

Así lo señaló en el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Rondón le consultó sobre la deuda que el Gobierno venezolano debe pagar en las próximas semanas: “¿El Gobierno tiene todo ese dinero? ¿Cuál es su situación real?”.

“Ciertamente ha logrado ahorrar buena parte de ese dinero con un recorte muy fuerte de las importaciones, que va a traer quizás una de las navidades más tristes en Venezuela (…) Tiene el dinero a un costo altísimo para los venezolanos que se va a traducir en más inflación”, indicó Grisanti.

Rondón preguntó: “¿Por qué el Gobierno prefiere pagar a Wall Street y hambrear a los venezolanos?”.

“Yo creo que en buena parte por la falta de comunicación y la generación de confianza (…) Venezuela el año que viene va a dedicar más de la mitad del total de sus exportaciones tanto petroleras como no petroleras para el pago de la deuda. Cuando un país se ve en esa situación, normalmente acude a organismos multilaterales, en este caso podría ser el Fondo Monetario Internacional, habla con los mercados y dice ‘no tenemos capacidad de pago’, y se va a un proceso de reestructuración amigable de esa deuda con los mercados”, apuntó.

Sin embargo, agregó: “Desde mi punto de vista, el Gobierno de Maduro no tiene ningún tipo de capacidad para generar confianza, no tiene ningún tipo de capacidad para cambiar el modelo económico e indicar que tendrá mayor capacidad de pago a futuro, y no tiene ninguna capacidad de poder generar esta conversación con los mercados para ir a una reestructuración amigable en Venezuela. Si bien en esta situación y en el caso de que se dé una cesación de pagos de forma inamistosa, los costos para Venezuela podrían ser terribles en términos de embargos de activos de Venezuela y Pdvsa en el exterior”.

Etiquetas: Alejandro Grisanti | César Miguel Rondón | deuda | Ecoanalítica