Aerolíneas Argentinas desprogramó su único vuelo entre Buenos Aires y Caracas

ND / 6 oct 2017.- A través de un comunicado Aerolíneas Argentinas explicó este viernes que, por motivos de operatividad, desprogramó su vuelo semanal entre Buenos Aires y Caracas. En el comunicado añade que los pasajeros que tenían pasaje comprado, podrán solicitar la devolución de su dinero al 100 %.

Aunque también, ofreció la posibilidad de cambiar de ruta sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad o cargo de emisión.

A continuación el comunicado completo

Aerolíneas Argentinas informa que, debido a razones operativas, ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que se operaba entre Buenos Aires y Caracas.

Los pasajeros sin viaje iniciado:

– Podrán solicitar la devolución de su ticket al 100%.

– Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

– Se permite cambio de ruta, exceptuando el pago de la penalidad y del cargo de emisión, abonando la diferencia de tarifa correspondiente.

– Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Pasajeros con viaje iniciado:

– Se permitirá devolución del 50% de la tarifa paga. Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado.

– Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

El tramo Bogotá – Caracas y viceversa, queda a cargo del pasajero.

– Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Aclaraciones:

La solicitud de devolución se debe realizar por medio del canal de emisión original.

Para tickets emitidos en aerolineas.com a través del siguiente link>>

Para más información, se solicita a los señores pasajeros contactarse a nuestro Call Center.

vaya al foro

Etiquetas: aerolíneas argentina | Buenos Aires | Caracas | vuelo