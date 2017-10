AD rechaza sentencia del TSJ y pide votar por tarjeta que tenga al candidato ganador

ND / 5 oct 2017.- Acción Democrática emitió este jueves un comunicado para informarle a los electores cómo debe votar y por que tarjeta en los comicios regionales, ante el riesgos de generar votos nulos al votar por el partido en los estados Zulia, Cojedes, Yaracuy, Bolívar, Barinas, Monagas y Portuguesa.

Para el partido blanco la negativa del Consejo Nacional Electoral de sustuir candidatos es “ilegal, irresponsable y arbitraria”.

A continuación el comunicado completo:

Se exorta a toda la dirigencia y militancia del Partido del Pueblo a seguir, estrictamente, esta línea política de obligatorio cumplimiento:

Debido a la actitud ilegal, irresponsable y arbitraria de la mayoría del CNE de no decidir aún autorizar las sustituciones de los candidatos que no salieron favorecidos en las elecciones primarias, pero siguen apareciendo en nuestra tarjeta y ante el riesgo de que al marcar la tarjeta blanca, en esos estados, se anule el voto, nuestros militantes, amigos y simpatizantes deben ser instruidos para que voten únicamente en alguna de las tarjetas donde aparezca la foto y el nombre del candidato ganador de las primarias que es el candidato definitivo de La Unidad a la gobernación de esas entidades.

Nos referimos a los estados donde no aparezca la foto del candidato en la tarjeta blanca de Acción Democrática que son: Zulia, Cojedes, Yaracuy, Bolívar, Barinas, Monagas y Portuguesa. En los mencionados estados no se debe sufragar por nuestra tarjeta porque el voto sería nulo. No importa que no aparezcan votos blancos pero lo trascendente es que gane el candidato de la MUD. En los demás estados, obviamente, vamos a votar por la tarjeta blanca de Acción Democrática y lo debemos hacer masivamente para compensar las fallas en los mencionados estados de la República.

“Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos”

Por el CEN de Acción Democrática

Isabel Carmona de Serra

Presidenta

Henry Ramos Allup

Secretario General Nacional

Bernabé Gutiérrez

Secretario Nacional de Organización

