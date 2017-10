Activista Milagros Potentini: MCM se equivocó al llamar a la abstención el 15-O

ND / nota de prensa / 4 oct 2017.- La activista de la sociedad civil de Nueva Esparta, Milagros Potentini, aseguró que aunque admira el talante de luchadora de María Corina Machado, “en este proceso electoral del 15 de octubre ella se equivocó al llamar a la abstención para las elecciones de gobernadores”.

A su juicio, “aquí la única salida es el voto. Tenemos nuevamente la oportunidad de medirnos y ganaremos con la fuerza política y voluntad del cambio que tenemos”.

En el programa Bajo la lupa, moderado por los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, confesó que al principio tuvo sus reservas para participar en estas elecciones. “Yo fui una de las primeras que estuvo renuente a para ir a votar cuando anunciaron la fecha de las elecciones para la gobernaciones, pero como persona creyente y defensora de la democracia evalué todo lo que hemos luchado para recuperar los espacios democráticos y de nuevo llegué a la conclusión que no podemos entregarles las gobernaciones en bandeja de plata a la dictadura que está en franca minoría y que además está jugando a la abstención para quedarse en el poder sin apoyo de los electores”.

La activista se refirió a la postura de la dirigente de Vente Venezuela: “Tú no puedes llamar a la abstención cuando el voto es la única arma de lucha que tenemos en estos momentos y que gracias a eso contamos con un fuerte apoyo internacional. Si nosotros nos hubiésemos retirado para las elecciones del 15 de octubre, ¿cómo vamos a esperar que la comunidad internacional nos siga apoyando? ¿Qué vamos hacer, quedarnos en nuestras casas? Esa no es la solución frente a este Gobierno”.

Potentini recordó que la tercera pregunta de la consulta popular tenía que ver con la realización de las elecciones. “Hay que tener claro que en la consulta popular que hicimos el 16 de julio la tercera pregunta fue si queríamos ir a unas elecciones y ahora que logramos las elecciones no se puede abandonar la lucha. Ir a votar el 15 de octubre es honrar la memoria de los 130 jóvenes que pusieron sus cuerpos de escudo y murieron pidiendo libertad, muertes que todavía nos duelen, pero para nosotros sería peor no ir, esa es la única forma de demostrarles en honor a su memoria y a los que injustamente están presos, que su lucha no fue en vano”.

Acotó que “debemos tener muy claro que la oportunidad de ganar las gobernaciones está en manos del voto de los demócratas, ese es el temor de Gobierno ya que ni sus medidas ni sus discursos calan en la sociedad, destruyeron nuestro bello y próspero país y hasta la misma gente que les dio el voto y el poder la pusieron a comer entre la basura”.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones regionales | María Corina Machado | Milagros Potentini