Ricardo Menéndez: Es un refrito decir que el Presupuesto 2018 debe ser presentado ante la AN

ND / 29 sep 2017.- El ministro y vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, consideró este viernes que quien no quiera que se presente el Presupuesto Nacional 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente, no quiere que se siga construyendo país, ni que en la nación exista funcionamiento.

Para Menéndez “es un refrito o un caliche” que la Asamblea Nacional exija que se presente el Presupuesto Nacional 2018 ante su pleno, ya que “hubo una elección constituyente (…) ellos siguen ignorando que votaron más de 8 millones de personas por la Asamblea Nacional Constituyente. En la Constitución venezolana está referido que la ANC tiene poderes plenipotenciarios”.

“En Venezuela se ha generado una guerra en contra del país, de la economía, de la paz de los habitantes, de la posibilidad que las personas tengan una rutina normal de vida y a esa guerra lo que nosotros respondemos es que (…) presentamos el presupuesto el año pasado y lo vamos a presentar este año”, dijo durante el programa Al Instante por Unión Radio.

Asimismo indicó que “nadie puede pretender que las misiones sociales se paralicen, que Hogares de la Patria deje de funcionar, que los más de 3 millones de pensionados dejen de cobrar (…) la premisa es muy sencilla, los que quieren que no se presente el presupuesto lo que quieren es que no exista país, que no exista funcionamiento, que no exista cotidianidad, la visión de seguir construyendo país”.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | presupuesto nacional | Ricardo Menéndez