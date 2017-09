Gerardo Blyde: Hay que jugar en el tablero del gobierno y propinarle una derrota política

ND / 29 sep 2017.- El jefe del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, aseguró este viernes que deben “jugar en el tablero” que coloca el Gobierno para propinarle una derrota política a Maduro y su “combo”.

“Para mí moverme de un tablero en el que yo tengo las reglas claras y jugar en el tablero donde las normas se van desvaneciendo es muy difícil, pero asumí que hay que hacerlo porque si ese es el tablero que nos toca jugar para propinarle una derrota política a Maduro y a su combo”, señaló en el programa Gente de Palabra de Unión Radio.

Expresó que “no es una decisión fácil la que tomé de dirigir este comando de campaña nacional, que tiene sus responsabilidades especificas. No es una campaña normal no es una campaña atípica. Lo pensé y decidí hacerlo porque me sentía con un cargo de conciencia de no haber hecho mucho más en el 2005 para que participáramos en aquel proceso de elecciones parlamentarias”.

Blyde anunció que el lema para estas elecciones es: “protesta con tu voto”, para que la gente exprese su descontento y frustración. “Si nos dividimos no podemos salir de esto, y nuestro adversario esta en el poder y no representa la mayoría del país”, recalcó.

“No se puede decir cuántos estados vamos a ganar, pues sería irresponsable, pero sí podemos dar una base que son 13 gobernaciones pues ya el presidente Maduro dijo que ganarían 10 gobernaciones nada más. Nosotros ganaríamos entonces las 13 restantes y después de allí en adelante es mas victoria y más victoria, dando por hecho lo que dijo Maduro”, destacó Blyde.

