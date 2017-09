Delphos: Abstención pone al Gobierno a competir en la mitad de los estados

ND / 29 sep 2017.- El director general de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, aseguró taxativamente que el Gobierno tiene una campaña abstencionista de cara a las elecciones regionales de este 15 de octubre que tiene dos vertientes, la abstención mecánica y la abstención anímica.

“El Gobierno está aumentando la campaña abstencionista y eso sí que tiene incidencia en la gente y lo está atanco de todas maneras. Primero tenemos el ánimo: el diálogo, la Asamblea Nacional Constituyente, cuando dicen que los gobernadores tendrán que plegarse y arrodillarse, lo que están buscando eso, acabar con el ánimo opositor”, dijo el agremiado desde el programa Palabras Más Palabras Menos, por Radio Caracas Radio.

Y así continuó: “La otra parte es tratar de aumentar la abstención mecánica, esto se trata de dificultar al elector a la hora de votar. Esto tiene que ver con los centros de votación que fueron eliminados y crearon otros, hay una cantidad de votantes que fueron reubicados y esto no ha sido informado al país”, la no sustitución de candidatos, el no haber dado la fecha de las elecciones cuando correspondían y ese tipo de cosas.

Si la participación es masiva la MUD se quedaría con al menos 18 gobernaciones

“La participación hasta los momentos se estima a lo que históricamente han sido las elecciones regionales (…) esto significa que la participación estaría en este momento entre un 50 y 60%”, reiteró.

No obstante sí agregó: “Esto si bien es en una relación normal (…) hay que entender que no estamos en una situación normal. La oposición en la mayoría de los estados tiene ventaja, sin embargo hay estados donde esa ventaja no es tan amplia como para que una abstención no termine afectando, esto haría que el Gobierno pasara a ser competitivo en algunos estados (…) gobernaciones que la oposición debería ganar relativamente cómoda podrían verse comprometidas”

“Si hay una participación alta, parecida a la participación que tienen los comicios presidenciales (…) la oposición tiene muchas posibilidades de quedarse con al menos 18 gobernaciones”, aseveró.

Sin embargo, de haber abstención “la oposición debería ganar entre diez y once gobernaciones de manera cómoda y habría otras cuatro o cinco que estarían comprometidas. Habría que ver, la campaña acaba de empezar, hay que seguir midiendo y ver cómo se van comportando”.

“En caso de que haya inhabilitación de candidatos la incidencia no es tanta, porque quienes está decididos a votar van a votar por cualquier candidato que le enfrente al Gobierno (…) no importa quién sea el candidato, lo que quieren es quitarle poder al poder”.

Para finalizar dijo: “Las regiones más peleadas son Aragua, Guárico, Trujillo, Vargas, Barinas, Portuguesa, estas son entidades que de haber una abstención alta, no solo va a ser competitivo sino que tendría un alto chance de voltear el resultado y terminar ganando”.

“Miranda, Lara, Zulia, Carabobo, algunos de los estados andinos, estos son estados donde debería incluso con la abstención debería ganar sin mayor problema la oposición y del otro lado, quizás el único estado donde para la oposición sería muy complicado ganar es Delta Amacuro, porque el Gobierno ha venido ganando sistemáticamente y mantiene una ventaja bastante clara”, concluyó.

