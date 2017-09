Capriles: En democracia abstenerse es una opción pero estamos en dictadura y hay que votar

ND / nota de prensa / 30 sep 2017.- El dirigente de la MUD y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró que la alianza opositora no se retirará del proceso electoral para elegir a los 23 gobernadores el próximo 15 de octubre.

“El tema de la sustitución de las candidaturas es algo que está en la ley y que ellos, los del gobierno, pretenden pasarle por encima, y si lo lograran hacer, lo que apuestan es que nos retiremos. No nos vamos a retirar, porque nosotros hemos luchado para tener la mayoría de los venezolanos, para impulsar el cambio en el país. De concretarse la violación de la ley, con otra irregularidad de Tibisay Lucena, defensora del Psuv, voten por cualquier tarjeta donde aparezca la cara de nuestros candidatos, en el caso de Monagas de Guillermo Call”, dijo, de acuerdo a una nota de prensa.

Durante un recorrido por la calles del Maturín, estado Monagas, para apoyar al candidato de la Unidad, Capriles le exigió al presidente Nicolás Maduro reconocer los resultados y la voluntad del pueblo que se expresará el 15 de octubre. “Le exigimos al Gobierno que asuma desde ya, a que respete los resultados de que expresará el pueblo ese día. Le exijo a Maduro a que se comprometa a respetar la voluntad de los venezolanos”.

Asimismo, señaló la importancia de votar en las elecciones regionales, pues a su juicio es una forma de protestar en dictadura. “En democracia abstenerse es una opción, el silencio es una forma del hablar en democracia, pero el país no está en democracia, está enfrentando una dictadura siglo XXI y en dictadura hay que ir votar. En un proceso electoral en dictadura hay que participar y derrotarlos. Si se van por la vía del fraude habrá que obligarlos a que se jueguen esa carta, porque al final se seguirán debilitando. Quisiera, al igual que los venezolanos, que las elecciones del 15 de octubre sacáramos a Maduro, pero eso va a llegar. Mi cruzada que hago por el país es para motivar a la gente y llevar el mensaje de esperanza. ¡Si votamos ganamos!”, expresó.

Sobre la no participación de la Mesa de la Unidad Democrática en la reunión exploratoria con representantes del Gobierno nacional en República Dominicana, aseguró que la decisión que tomó la alianza opositora se debe a que los oficialistas no han cumplido con los acuerdos establecidos.

“Nosotros no nos hemos retirado. El diálogo del año pasado no se burlaron de nosotros, se burlaron del país, del Papa y convirtieron el diálogo en una compra de tiempo. Esto no es un dialogo, se habla de negociación, para que el gobierno respete la democracia, así como los derechos de los venezolanos que queremos cambio. Con el sol en la espalda de la comunidad internacional, los del gobierno convocan este proceso de elección regional, no crean que Maduro ha cambiado, él nunca cambiará”, señaló.

Por último, Capriles indicó que los gobernadores que salgan electos el 15 de octubre solo deberán subordinarse al mandato del pueblo y a la Constitución.

“Lo que dice Maduro de que los gobernadores electos deberán subordinarse a la asamblea nacional constituyente comunal, lo hace para promover la abstención. Jamás nos vamos a subordinar a esa constituyente chimba y fraudulenta, que ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional la reconoce. Los gobernadores se tienen que subordinar al pueblo de su estado. Nunca no pondremos de rodillas frente a Maduro ni a ningún poderoso, solo nos pondremos de rodillas frente a Dios”.

Etiquetas: abstención | elecciones regionales | Henrique Capriles