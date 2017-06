Min. Velásquez: Arco Minero es uno de los actos de soberanía más importante que hemos tomado

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 1 jun 2017.- El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, resaltó la importancia la decisión del Gobierno Nacional sobre el Arco Minero. Criticó a la “canalla derechista” que, según dijo, va por el mundo “entorpeciendo” las actividades en ese sentido.

Durante el programa Encendidos, que transmite VTV, resaltó este jueves: “Tenemos que ir a una minería completamente amigable con el ambiente. Si bien es cierto que hay un efecto en la naturaleza, tenemos que buscar minimizarlo”.

“Por ello, (el Arco Minero) representa tal vez uno de los actos de soberanía más importante que hayamos tomado como país, el hecho de haber conformado una estructura institucional y esas riquezas que se las estaban robando ahora los venezolanos podemos acceder a ellas”, comentó.

Velásquez agregó: “La canalla derechista se ha dedicado a irse por todo el mundo a entorpecer las actividades también del Arco Minero, diciendo que no se compre el oro, que no se comercialice este oro en el exterior. Las razones que ellos esgrimen no tienen nada que ver con las de un país soberano que se hace dueño de sus recursos para luego transformarlos en seguridad social, en beneficios para su población”.

