Ilenia Medina a la Fiscal: Opine lo que quiera pero cumpla con sus responsabilidades

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 1 jun 2017.- La diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), Ilenia Medina, pidió a la fiscal general de la República, Lusia Ortega Díaz, cumplir con sus responsabilidades e imputar a los responsables de la violencia de las últimas semanas.

Así lo indicó este jueves en el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“Puede opinar lo que considere (…) pero no puede escudarse en su opinión para dejar de cumplir con sus responsabilidades”, enfatizó.

Comentó que Ortega Díaz “se atrevió a dar una opinión de una manera inusual, porque tú no puedes opinar de un tema tan importante como la sentencia del TSJ sin habérsela leído”.

En su opinión, la Fiscal General “fue mal asesorada, creo que fue un mal chisme que le echaron, yo me imagino por qué, pero no lo puedo decir. Y luego viene con esta historia de la constituyente”.

“Tiene todo el derecho a opinar lo que quiera, pero no puede dejar de imputar a todas aquellas personas que han llamado a la violencia. Ha sido claro, clarísimo, señora fiscal Luisa Ortega Díaz, no solamente son los dos años que tiene el PPT pidiéndole que investigue a los responsables de DólarToday que ha atacado a nuestra moneda, tenemos mucho tiempo también pidiéndole que esa comisión de la verdad, que ella es parte de esa comisión de la verdad, impute a personas que generaron desastres, desapariciones forzadas y no ha hecho nada (…) Ahora debería imputar a Freddy Guevara, debería imputar a Julio Borges, a María Corina Machado, a Lilian Tintori, están usando menores de edad (…) hay audios, hay videos, donde están ellos haciendo declaraciones, eso es grave”, expresó Medina.

