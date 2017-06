Gabriela Ramírez renunció como consultora del TSJ

Yalezsa Zavala / 1 jun 2017.- Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, renunció a su cargo como asesora adscrita a la Consultoría Jurídica del Tribunal Supremo de Justicia.

En una carta dirigida al presidente del TSJ, Maikel Moreno, precisó que su decisión obedece a la decisión de presidente Nicolás Maduro de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado, “sin previamente consultar al pueblo acerca de su voluntad de acudir a este proceso”.

“Fiel al legado de Hugo Chávez debo profesar la consigna tantas veces repetida por él durante su vida: ‘entre un principio y un millón de amigos, me quedo con el principio’. Nuestro Estado, basado en la Teoría Democrática de la Constitución, debe mantenerse apegado a las decisiones del pueblo, beber de su sabiduría y consultarle de manera permanente y por los medios idóneos, su pensamiento en torno a decisiones tan relevantes y cruciales como es el caso de cambiar nuestra Constitución”, dijo Ramírez en la carta.

Finalmente, la ex defensora del pueblo indicó que la decisión de no hacer un referéndum para consultar a los venezolanos si quieren o no ir a una constituyente, puede ser “lesiva a la democracia”.

A continuación, una fotografía de la carta completa, con fecha del 30 de mayo de 2017.

vaya al foro

Etiquetas: Gabriela Ramírez | renuncia | TSJ